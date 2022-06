Nové domy v Liberci zastíní věžáky. Přijdeme o slunce, zlobí se místní

Ještě letos by měla začít dostavba třídy 1. máje v centru Liberce. Původní domy v ulici od vlakového nádraží k dolnímu centru byly až na pár výjimek zbourány v 60. letech minulého století.

Obří proluku by teď měly částečně zmenšit první dva bytové domy s komerčním prostorem v přízemí. Vyrůst mají nad bývalou bankou IPB, naproti finančnímu úřadu. Investorem je společnost Syner Group.

Zatímco vedení města to považuje za první krok k oživení třídy 1. máje, obyvatelé věžového domu v Matoušově ulici v tom vidí zhoršení kvality svého bydlení.

Nové domy totiž mají mít sedm pater, zastíní tak polovinu bytů ve věžáku. Navíc jsou navržené v rozporu s vyhláškou o odstupu staveb.

„Navržené objekty A a B jsou 7,7 metru od našeho domu. Přitom odstup má být podle vyhlášky alespoň 22 až 25 metrů, aby to nemělo vliv na sousední pozemky. Nové domy se tak zásadně dotknou bytů v našem domě až do pátého, šestého patra. Kvalita bydlení nám klesne a hodnota bytů také. Budeme se proti tomu bránit veškerými právními kroky,“ uvedl předseda společenství vlastníků Josef Hromádko.

„Byt, kam mi dnes svítí slunce, bude novou výstavbou zcela zastíněn. Zasáhne to téměř polovinu bytů v našem domě. Požadujeme, abychom se stali účastníky stavebního řízení. Protože tak, jak je to navržené, to odporuje současným normám na odstupy, proslunění a podobně,“ poukazuje další majitelka bytu Vladimíra Krejsová.

Nikdo nás neinformoval, zlobí se lidé

Lidem vadí, že je dosud nikdo o projektu oficiálně neinformoval, i když domy výrazně zasáhnou do okolní výstavby.

„Jsme přímí sousedé, ale nikdo s námi nic neprojednával. Přitom o výstavbě těch domů se tu mluví od roku 2008. Teď jsme zjistili, že přímo u paty našeho věžáku má vyrůst po celé východní a západní stěně velká opěrná zeď. Ta stavba může poškodit podloží a ohrozit stabilitu našeho domu,“ uvedla další z obyvatelek Iva Draboňová.

Rozčílení občané si proto přišli stěžovat i na jednání zastupitelstva. Tam se jich zastala opozice.

„Je zjevné, že nové domy nesplňují vyhlášku, jsou příliš nalepené na ten věžák. Takhle by to nikdy nemělo být. Věžové domy mají mít kolem sebe prostor, ne že se na ně nalepí další bytovka. Máme v tom ale svázané ruce, je to neblahé dědictví z minulosti,“ podotkl zastupitel Jindřich Felcman (Zelení/Změna).

Naráží tím na fakt, že i když společnost Syner získala území rozhodnutí na stavbu domů v roce 2009, dodnes je povolení platné.

„Je mi záhadou, jak si někdo dokáže udržet 13 let platné územní rozhodnutí, aniž by kopnul do země. Jiní stavebníci mají po dvou letech utrum, když s ničím nezačnou. Dostavba třídy 1. máje je žádoucí, ale mělo by se to dělat s rozmyslem a citlivěji k okolí,“ myslí si další zastupitel Ondřej Petrovský (Změna).

Podle náměstka primátora Jiřího Šolce (SLK) je ale běžné, že územní rozhodnutí se prodlužují. „Jsme si ale vědomi toho, že ten projekt je přežilý. Proto tlačíme na investora, aby provedl dílčí změny, které to aspoň trochu zlepší. Bohužel přímo do samotné stavby město mluvit nemůže, ale může požadovat, aby tam bylo dětské hřiště, chodníky, veřejné osvětlení, vhodnější fasáda,“ sdělil Šolc.

Plánovací smlouvu, která by projekt částečně vylepšila, ale zastupitelé neschválili. Koalici chyběl kvůli neúčasti dostatek hlasů. Bez plánovací smlouvy se ovšem ztížila i pozice obyvatel věžáku.

„Tou smlouvou se mělo celé řízení znovu otevřít na stavebním úřadě, prověřit vše podle současných parametrů. V této chvíli tak Syner může stavět podle původního plánu. Bez ohledu na naše připomínky,“ vysvětluje Šolc. Radnice ale na úpravě dál trvá. Plánovací smlouvu tak vedení města znovu předloží na dalším zastupitelstvu.