Tři muži na Liberecku čistili plynové potrubí, po výbuchu jsou dva těžce zranění

„Oba jsme transportovali na traumacentrum liberecké nemocnice,“ řekl krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.
Jednoho těžce zraněného muže podle něj přepravili do nemocnice vrtulníkem a druhého sanitkou. Zranění třetího muže bylo lehké.
„Ponechali jsme ho po ošetření na místě, jeho stav nevyžadoval transport do zdravotnického zařízení,“ dodal krajský mluvčí záchranné služby.
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V Jablonci se při úniku plynu přiotrávili čtyři lidé, z toho dvě děti
Policii byla událost nahlášena kolem 16:30. „Stalo se to na louce u jednoho rodinného domu. Při čištění plynového potrubí, ve kterém nebyl plyn, vzduchem došlo po natlakování k výbuchu a vylétnutí uzávěry potrubí,“ sdělila regionální mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová. Okolnosti výbuchu podle ní vyšetřují kriminalisté.