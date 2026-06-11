Na webových stránkách lákají na „kombinaci dechberoucího místa a neobvyklého, pohádkového, romantického a komfortního ubytování, které zaručí nezapomenutelný zážitek“.
Noc v dřevěné rozhledně u Ještědu stojí v hlavní sezoně kolem pěti tisíc korun. Návštěvníci mají k dispozici vybavení odpovídající komfortnímu ubytování v přírodě – postel, gril i saunu.
K realizaci těchto staveb nebylo vydáno stavební povolení ani souhlas orgánu ochrany přírody z hlediska ochrany krajinného rázu. I přes uložené pokuty v území nadále trvá protiprávní stav.