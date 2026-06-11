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Luxus v lese načerno? Dřevěné treehousy v přírodním parku na Ještědu řeší inspekce

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Internetové stránky provozovatele nabízejí „výjimečné romantické chvíle nad korunami stromů“. | foto: Marek Csizmazia, MF DNES

Eliška Marinská
  9:30
Tři dřevěné domky v korunách stromů v přírodním parku Ještěd nabízejí romantické ubytování s výhledem do krajiny za několik tisíc korun za noc. Podle úřadů ale vznikly bez potřebného souhlasu. Případem se zabývá Česká inspekce životního prostředí a stavební úřad vede řízení o odstranění staveb.

Na webových stránkách lákají na „kombinaci dechberoucího místa a neobvyklého, pohádkového, romantického a komfortního ubytování, které zaručí nezapomenutelný zážitek“.

Noc v dřevěné rozhledně u Ještědu stojí v hlavní sezoně kolem pěti tisíc korun. Návštěvníci mají k dispozici vybavení odpovídající komfortnímu ubytování v přírodě – postel, gril i saunu.

K realizaci těchto staveb nebylo vydáno stavební povolení ani souhlas orgánu ochrany přírody z hlediska ochrany krajinného rázu. I přes uložené pokuty v území nadále trvá protiprávní stav.

Česká inspekce životního prostředí

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Luxus v lese načerno? Dřevěné treehousy v přírodním parku na Ještědu řeší inspekce

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