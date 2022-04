Liberec se chce vyhnout demolicím, tramvaj do Rochlice vrací na starou trasu

Byla by to jedna z největších demoličních akcí v Liberci od dob zbourání obchodní domu Ještěd. Pokud zastupitelé schválí, že nová tramvajová trať na sídliště Dobiášova má z centra Liberce vést kolem teplárny, bude se muset kvůli tomu zbourat na 60 objektů.

Jen samotné výkupy pozemků a následné bourací práce by přišly na více než 200 milionů korun. Demolice by se přitom týkala i 32 obytných či rodinných domů v ulicích Dr. Milady Horákové, U Močálu, Červeného, Na Žižkově a Dobiášova. K zemi by šly i areály autoservisu, čerpací stanice a sběrny na ulici Dr. Milady Horákové nebo 36 garáží podél ulice Dobiášova.

Celkové náklady na výstavbu tramvajové tratě, která by měla začínat v centru Liberce na Rybníčku a končit točnou pod bývalou prodejnou Edeka na sídlišti Rochlice v Zeleném Údolí, odhaduje studie proveditelnosti na 1,7 miliardy korun.

„To jsou, samozřejmě, obrovské peníze. A také velké demolice včetně obytných domů, takže chci zastupitelstvo na dubnovém zasedání požádat, zda by uvolnilo peníze na posouzení varianty vedení tramvajové tratě do Rochlice přes sídliště Broumovská. Ta by měla vyjít levněji, protože tam takové demolice nehrozí,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

Varianta přes Broumovskou přitom na městě už několikrát byla. V rámci rekonstrukce tramvajové tratě do Vratislavic se dokonce v zastávce U Lomu připravil před lety pruh pro odbočování tramvaje právě na Broumovskou, točit se měla tramvaj za základní školou Dobiášova.

Minulé vedení bylo pro spodní trasu

Jenže za minulého vedení města vybrali zastupitelé jako lepší spodní trasu. Tedy právě přes ulici Dr. Milady Horákové a teplárny. Čili v trase, kudy dnes na největší liberecké sídliště jezdí autobus číslo 12.

„Jsme rozhodnuti v projektu nové tramvajové tratě z dolního centra Liberce na sídliště Rochlice II pokračovat. Ale potřebujeme finální rozhodnutí od zastupitelů. Tedy, jak a zda vůbec má dopravní podnik pokračovat v projektových přípravných a majetkoprávních operacích,“ sdělil náměstek primátora Jiří Šolc (SLK).

Společnost Opus Consulting, která pro město zajišťovala studii proveditelnosti na variantu kolem teplárny, navíc radnici upozorňuje, že toto vedení tratě se Liberci vyplatí pouze v případě, že se tramvaj v druhé etapě prodlouží ze Zeleného Údolí až do Vesce a Doubí. Konečná by pak měla být kousek od prodejny Makro v Doubí.

„Bez této druhé etapy nebude realizace tramvajové tratě generovat dostatečné environmentální, společenské a ekonomické přínosy a z pohledu posuzování je tak zcela neproveditelná,“ stojí ve studii.

Pokud by tramvaj jezdila přes Rochlici až do Doubí, přepravila by za den odhadem 15 tisíc cestujících. V případě konečné v Zeleném Údolí by se denně přepravilo asi 8 tisíc lidí. Náklady za druhou etapu až do Doubí odhadují odborníci na 740 milionů korun. Dohromady i s první etapou by tak nová tramvajová trať měla stát dvě a půl miliardy korun.

„Dopravní obsluhu celé lokality Rochlice II musíme v každém případě řešit. Je to naše největší sídliště, a i když je tam velká frekvence autobusů, další už nejde přidávat. Takže tramvaj tak jako tak potřebujeme. Pokud by se navíc protáhla trať přes Vesec až do Doubí, mohla by tramvaj v budoucnu v této lokalitě kompletně nahradit autobusy,“ dodal Šolc.

O tramvaji do Rochlice se přitom na radnici mluví od roku 2002. Jaký postoj zaujmou zastupitelé teď na konci dubna, kdy se má znovu otevřít i cesta variantě přes Broumovskou, zatím není jasné. „Upřímně, jsem z toho v rozpacích. Tato politika jeden krok vpřed, dva zpátky, ničemu moc nepomáhá,“ zmínil opoziční zastupitel Jindřich Felcman (ZpL).