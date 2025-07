Trať do Jablonce zdobí umělecká instalace, cestující má přimět žít okamžikem

„Volba trasy byla od začátku jasná – objekty jsem chtěla umístit podél trasy, kterou dobře znám. To pro mě byla právě tramvajová linka číslo 11 z Liberce do Jablonce nad Nisou a zpět, po které jsem jezdila z kolejí do ateliéru,“ vysvětluje význam místa studentka Technické univerzity v Liberci Zuzana Zemanová.

Při umísťování objektů přitom zohledňovala nejen vzdálenost od kolejí a viditelnost z projíždějící tramvaje, ale i rychlost, jakou se místem projíždí, aby byla instalace postřehnutelná. V blízkosti tratě mají cestující tedy nyní možnost zahlédnout pět samostatných objektů, které společně tvoří větu „Všimni si okamžiku“.

První prvek „Vši“ najdou cestující na vlakové zastávce v Proseči nad Nisou a je z měkčené PVC desky a folie nalepené na zastávce. Druhý objekt v pořadí „mni“, který se nachází v blízkosti areálu Vratislavické kyselky pod mostem, je zase z kovu. Ze stejného materiálu byl vyrobený i prvek „si“ na zastávce Vratislavice nad Nisou, kostel.

Nejvýraznějším objektem jsou bezpochyby polystyrenová „oka“ nacházející se na travnaté ploše ve Vratislavicích nad Nisou poblíž vily Ignaze Gizkeyho juniora. Poslední objekt „mžiku“ na potrubí horkovodu za zastávkou Pivovarská byl původně vytvořený z akrylátového skla. Z tramvaje ho ovšem budete vyhlížet marně, protože jej někdo ukradl. Aby ale věta zůstala kompletní, nahrazuje objekt nyní fólie s nápisem a fotografií původního prvku.

Vandalové poškozují zastávky opakovaně

„Vandalské zásahy ve veřejném prostoru, se kterými talentovaná výtvarnice bojuje, nejsou v dopravním podniku neznámou. Nové zastávky na této meziměstské trati už okusily své. Aktuálně má zastávka Brandl prošlápnutá střešní skla, zastávku Nový svět poškozují vandalové opakovaně a zastávku Zelené údolí poničily kameny hozené na střešní skla,“ jmenuje důsledky dalších akcí vandalů mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.

Tramvajová linka mezi Libercem a Jabloncem přitahuje pozornost veřejnosti, filmařů a umělců pravidelně. Před lety na této trati jezdila například Literární tramvaj – projekt Tramvestie. Zevnitř i zvenku tramvaj pokrývaly texty, které byly koláží výroků cestujících zaznamenaných básníkem a pedagogem Pavlem Novotným přímo při jízdě. V textech byl humor, nadsázka i zamyšlení nad všednodenností života.

„Dopravní podnik každoročně spolupracuje se studenty vysokých nebo odborných škol na bakalářských a diplomových pracích. Podporujeme zajímavé projekty, které se týkají dopravy, její bezpečnosti, cestujících městské dopravy i veřejného prostoru,“ poznamenává Michal Zděnek, předseda představenstva dopravního podniku.