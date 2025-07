Některá trampská tábořiště na Kokořínsku a v Máchově kraji by se mohla zlegalizovat. S informací přišla odborná skupina, která měla za úkol posoudit trampská tábořiště na Kokořínsku i dopady trampingu na přírodu. Skupina složená z ochránců přírody, vlastníků pozemků, hospodářů, vědců i samospráv na plánu pracovala půl roku.

„Cílem není tramping zlikvidovat. Z celkového počtu je odstraněných 39 tábořišť, která jsme identifikovali jako problémová a neakceptovatelná. Vymezili jsme ještě čtyři další tábořiště, která musí být bez kompromisů odstraněná. U dalších 64 tábořišť souhlasí s jejich zachováním jen někteří z hlavních aktérů. Tady je ještě prostor pro další jednání,“ vysvětlil vedoucí odborné skupiny Jiří Hušek.

Odborná skupina taky hledala způsoby, jak minimalizovat dopady zvýšeného počtu návštěvníků a zároveň zachovat prostor pro tramping. Do budoucna by mohlo být legálních tábořišť více než třicet

„To, že lidé do přírody chodí, poznávají ji a na některých místech i nocují, považuji za velmi důležité. Tramping je kulturním fenoménem, se kterým tu žijeme už více než sto let, zároveň ale není možné, aby nebyly dodržovány základní pravidla a předpisy. Chtěl jsem proto, aby se všichni, kterých se to týká, posadili za jeden stůl a navrhli, jak postupovat,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Několik nocovišť leží i na pozemcích Agentury ochrany přírody a krajiny. Tři z nich mají na přírodu minimální dopady. Agentura proto zahájí kroky k jejich úplné legalizaci,“ potvrdila mluvčí Agentury Karolína Šůlová.

Největším rizikem jsou požáry

Podle ekologa a biologa Davida Štorcha ale trampské aktivity nikdy přírodě neškodily a nebyly v konfliktu s ochranou přírody.

„Praví trampové se k přírodě chovali vždy ohleduplně. Z biologického hlediska měly trampské aktivity vždy pozitivní význam už proto, že vychovávaly lidi k odpovědnému vztahu k přírodě,“ vysvětlil Štorch.

„Vlivem sociálních sítí, trendů chování společnosti a některých dalších faktorů, jako je například aplikace přesně lokalizující jednotlivá trampská nocoviště, se zvýšil počet lidí, kteří zdejší krajinu navštěvují a nemají vazbu na trampskou kulturu,“ řekla Šůlová.

Zástupce vlastníků pozemků Vojtěch Fučík zdůraznil, že největším rizikem jsou lesní požáry. „Pro nás jako pro správce majetků by to mohl být velký problém, který by způsobil velké hospodářské škody,“ doplnil.

Trampové: Montážní pěna? Hnus na pohled

Samotní trampové ale tvrdí, že za posledních šedesát let nevznikl jediný požár jejich vinou. „Rozdělávání ohňů je pro trampy důležité, ale víme, že tohle bude kompromis a snažíme se všichni táhnout za jeden provaz. 31 kempů je pro nás teď dostatečné. S některými místy, která se bourala, plně souhlasíme, protože některé ty sruby vznikly tak, že lidé poskládali prkna ke skále a vypěnili to montážní pěnou jako v paneláku, takže to byl z mého pohledu hnus na pohled,“ popsal zástupce nově vzniklé trampské organizace Libor Hartych.

Důležitý bude trvalý dohled nad tábořišti, protože stejně jako některá zanikají, nová mohou zase vznikat. Vedoucí odborné skupiny Hušek navíc upozorňuje, že se situace ještě nemění.

„Rozdělávání ohně na těchto místech je pořád přestupek. Netýká se to situace, kdy se člověk vyspí, ráno se sbalí a odejde. Postihy jsou odstupňované podle závažnosti. Pokuty pro fyzické osoby mohou být ve správním řízení až sto tisíc korun. Existuje ale i druhá hranice, která je nulová. Samozřejmě záleží na konkrétní situaci. Pokud si někdo rozdělá třeba v zimě malý oheň, tak přestupek nastal, ale jeho řešením je uhašení a napomenutí. Kdyby byl případ extrémní, tak pak je možné uplatnit sankce,“ dodal.