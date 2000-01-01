náhledy
Po stopách sousedské sázky se v neděli 28. září 2025 vydali nadšenci ze Smržovky. Tedy z místa, kde se v roce 1965 místní sportovní rivalové, (slávista) František Pacák a jeho soused (sparťan) Antonín Pavlíček, vsadili, jestli se Slavie opět probojuje do nejvyšší fotbalové soutěže. Slavii se to podařilo a poražený Pavlíček za trest odvezl Pacáka na derby do Prahy na trakaři. Na trasu, která měří 145 kilometrů, nyní vyrazila skupina mužů z Jizerských hor, aby po šedesáti letech se zápalem a dávkou recese výpravu na trakaři zopakovali.
Na náměstí T. G. Masaryka ve Smržovce si nehledě na své slávistické, či sparťanské srdce muži vylosovali, který tým budou na týdenní výpravě reprezentovat. A stejně jako před šedesáti lety se sešívaní vezou, zatímco rudí se museli chopit rukojetí trakaře.
Výtěžek z akce, která nemá být jen o potu a ujetých kilometrech, ale i o zábavě a zdravé rivalitě, půjde na opravu sáňkařské dráhy ve Smržovce. „Nebo jinou bohulibou akci,“ slíbili organizátoři. Současně probíhá na webu www.trakaremnaderby.cz finanční souboj Sparta vs. Slavia, kde mohou přispívat fanoušci na své mužstvo.
Výpravě dobrovolníků, kteří chtějí vzdát hold sázce i nápadu Pavlíčka a Pacáka, požehnal kněz Miroslav Šimáček. Letošní trasa jez volená tak, aby co nejvěrněji kopírovala původní cestu s ohledem na současnou dopravní situaci.
Smržovští stráví první noc v Železném Brodě, pak se vydají přes Turnov, Bakov na Jizerou, Benátky nad Jizerou, Brandýs nad Labem až do pražských Kbel, a odtud na stadion Slavie v Edenu. V neděli 5. října 2025 zakončí pouť a opětovně zpečetí sázku příjezdem na stadion Sparty na Letné, kde se uskuteční 315. derby pražských „S“.
Hromadnou přísahou se účastníci akce „Trakařem na derby“ zavázali, že celou cestu bude vládnout přátelská atmosféra nebo že sedadlo trakaře mohou sešívaní opustit jen při nebezpečných situacích (jako je například překážka na trase). Také mezi čtrnácti body odpřisáhli, že se výprava uskuteční „bez bab“.
Na startu nafasovali muži obligátní řízky s bramborovým salátem. Na fotografii je jeden z iniciátorů akce, starosta Smržovky Marek Hotovec.
Fanoušci mohou sledovat trasu trakaře na webu https://mapy.com/cs/turisticka?planovani-trasy&x=14.4500343&y=50.0796746&z=15. Jako první se vydali dobrovolníci zdolat sáňkařskou dráhu.
Ve skupině nadšenců nechybí ani další tahoun výpravy, místostarosta Vladimír Kahánek. Ten si vylosoval rudý dres.
Na start trakařové jízdy se 28. srpna 1965 na smržovské náměstí přišlo podívat přes deset tisíc lidí (v barvách jak slávistických, tak sparťanských). Pacáka s Pavlíčkem vítaly davy i v průběhu cesty. Ani současný výjezd neušel zájmu veřejnosti, na náměstí se sjely stovky přihlížejících.
Pouť, jejíž výtěžek směřuje na záchranu sáňkařské dráhy, vyvrcholí první říjnový víkend v Praze. Družina s trakařem bude k vidění nejen u stadionů Slavie a Sparty, symbolicky projedou i Václavským náměstím, po Karlově mostě nebo v okolí Pražského hradu.
Stejně jako v roce 1965 i letošní výpravě vyrobilo upomínkové odznaky umělecké družstvo ZNAK Malá Skála. Stejně jako před šedesáti lety i dnes vše začalo v hospodě Kufr na nádraží ve Smržovce.
