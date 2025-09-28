|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Sázka z roku 1965: Trakařem z Jizerských hor na derby Sparty a Slavie
Poslední koncert Kryštofa: rozepnutý poklopec, podprsenky i dojemný vzkaz
Kapela Kryštof odehrála v Liberci poslední koncert před ohlášenou pauzou. Nechyběly konfety, lahve rumu nebo více či méně úsměvné momenty. Frontman Richard Krajčo slíbil, že se kapela vrátí v roce...
Liberec - Slavia 1:1, hosté srovnali před koncem, na Kušejův gól už ale nenavázali
Slávističtí fotbalisté se po úvodním vystoupení v Lize mistrů nevrátili do čela české nejvyšší soutěže. V devátém kole remizovali 1:1 v Liberci a byl to nervák až do konce. Tři minuty před vypršením...
Kopy do obličeje, dupání po hlavě, házení na beton. Muži v parku brutálně zbili ženu
Na brutální bití ženy v městském parku upozornil obyvatel Jablonce nad Nisou. Na videu z Tyršových sadů, které zveřejnil na Facebooku, dva muži střídavě kopou do obličeje starší ženu, dávají jí pěstí...
Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení
Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...
Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví
Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...
Sportfilm rozdal ceny, uspěl dokument o Krpálkovi i Kolečko s Kouzlem derby
Festival Sportfilm Liberec zná vítěze. Cenu si odnesl dokument o judistovi Lukáši Krpálkovi nebo fotbalová komedie Petra Kolečka. Hlavní hvězdou festivalu byl americký herec Cameron Douglas.
Vlach o zranění: Když jsem se dozvěděl, co mi hrozilo, byl jsem naměkko
Ty záběry budí pořád hrůzu. V domácím zápase druhého extraligového kola proti Pardubicím narazil liberecký hokejista Jaroslav Vlach hlavou do mantinelu a dlouho zůstal bezvládně ležet. Ledovou plochu...
Jablonec - Ml. Boleslav 2:0, pátá výhra v řadě, Chramosta proměnil dvě penalty
I nadále zůstávají neporaženi, v tabulce první ligy mají stejně bodů jako Slavia a jen o jeden méně než vedoucí Sparta. Fotbalisté Jablonec prodloužili úctyhodnou šňůru v utkání 10. kola proti Mladé...
OBRAZEM: Sázka z roku 1965: Trakařem z Jizerských hor na derby Sparty a Slavie
Po stopách sousedské sázky se v neděli 28. září 2025 vydali nadšenci ze Smržovky. Tedy z místa, kde se v roce 1965 místní sportovní rivalové, (slávista) František Pacák a jeho soused (sparťan)...
Hovorný „dědek“ Mikula o svém gólu: Petrášek mě odhodil, tak jsem tam zůstal
Když dá liberecký obránce Jan Mikula gól, mluví se o tom hodně dlouho. V kariéře totiž jen vzácně vstřelil v sezoně víc než jeden. Tuto normu splnil třiatřicetiletý borec, s téměř deseti lety nejdéle...
Hradec - Liberec 2:3, obrat v závěru, domácí šokoval sváteční střelec Mikula
To nejlepší na konec. Sobotní zápasy desátého kola fotbalové Chance Ligy završilo atraktivní utkání domácího Hradce Králové s Libercem. Fanoušci viděli na Malšovickém stadionu pět branek, většina...
Terapeutické učebny i unikátní hřiště. Internát v Liberci se proměnil na školu
Z bývalého internátu pro mládež v liberecké Zeyerově ulici je škola. Od září sem docházejí děti se speciálními vzdělávacími potřebami včetně poruch chování.
Záchrana i skvělý start, přesto vyhazov. Některým lidem to bylo málo, divil se Nečas
Na začátku roku převzal fotbalisty České Lípy v kritické situaci, ale pod jeho vedením se ve třetí lize bez potíží zachránili. V nové sezoně přivedl kouč Radim Nečas tým Arsenalu k šesti výhrám v...
Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení
Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...
Komplikace na D10. Dálnici u Turnova čeká rozsáhlá oprava, řidiči musí zpomalit
Řidiče na pomezí Semilska a Liberecka čeká další omezení. Silničáři budou u Turnova opravovat vozovku na dálnici D10. Rozsáhlé práce na téměř pětikilometrovém úseku mezi Ohrazenicemi a Svijany začnou...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Česká republika je zahlcená byrokracií, říká krajská lídryně ANO Volfová
Lídryní hnutí ANO do nadcházejících voleb je v Libereckém kraji starostka České Lípy, krajská zastupitelka a někdejší krajská náměstkyně hejtmana Jitka Volfová. Jako prioritu pro Českou republiku...
Hybridní válka skutečně je na našem území, říká krajský lídr SPOLU Beitl
Poslanec Petr Beitl (ODS) a současně lídr SPOLU v Libereckém kraji představuje témata, s nimiž jde koalice do podzimních voleb. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, proč je stávající politický a...