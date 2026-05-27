Nehoda se stala v pátek odpoledne na silnici I/10 mezi Tanvaldem a Železným Brodem.
„Při dopravní nehodě utrpěl motocyklista zranění neslučitelné se životem,“ uvedl tehdy policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Okolnosti nehody podle něj šetří kriminalisté.
Na záběrech, které zveřejnila televize CNN Prima NEWS, je vidět velký červený pick-up, který vyjíždí z vedlejší silnice na hlavní. Ve stejný okamžik místem projíždí motorkář, který už nestihne zastavit nebo se autu vyhnout, a naráží do něj. Přivolaní záchranáři už mu nedokázali pomoci.
|
Na Jablonecku zemřel pětatřicetiletý motocyklista, střetl se s osobním autem
Na závěry o vině je ale podle policie příliš brzy. „Předmětem šetření je samozřejmě i zjištění míry zavinění jednotlivých účastníků,“ vysvětlila policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Silnice, které se přezdívá železnobrodské zatáčky, je mezi motocyklisty oblíbená. Zároveň tu ale často bourají.
„Je potřeba zdůraznit, že každý řidič musí jet takovou rychlostí, aby zastavil na vzdálenost, na kterou má rozhled,“ řekl reportérovi dopravní expert Roman Budský.
Křižovatka, na které ke střetu došlo, je navíc tak nepřehledná, že o ní před deseti lety padla zmínka ve videu Týmu silniční bezpečnosti, které mělo varovat motocyklisty před nebezpečím.
Nehoda se stala nedaleko Železného Brodu na Jablonecku.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz