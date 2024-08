Tragická nehoda na Českolipsku má druhou oběť. Zraněním podlehl i její viník

„Liberecká nemocnice nás informovala o tom, že v úterý 30. července v odpoledních hodinách zemřel dvacetiletý pacient, kterého do nemocničního zařízení zdravotníci transportovali minulý čtvrtek 25. července od tragické nehody u Obory. Jedná se o řidiče bílého Volkswagenu Passat,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Baláková.

Tragická nehoda se stala 25. července kolem 22:30 na silnici I/38 u Obory. „Podle svědků dvacetiletý řidič v osobním autě vjel vysokou rychlostí do pravotočivé zatáčky, neudržel se při tom u pravé krajnice a vjel do protisměru,“ řekla minulý týden mluvčí.

Devětačtyřicetiletý řidič protijedoucí dodávky zemřel i přes snahu záchranářů na místě nehody, jeho manželka a tři děti utrpěly vážná zranění. Okolnosti nehody policie nadále šetří.

„Kriminalisté nehodu stále dokumentují a k jejímu vyhodnocení si vyžádali mimo jiné znalecké posudky z oboru zdravotnictví a toxikologie. Pomohli by jim také záznamy z palubních kamer, které zachytily jízdu bílého Volkswagenu Passatu na trase z Mladé Boleslavi do Obory u Doks v čase od 22:00 do 22:35,“ upřesnila Baláková.

Kompletování spisu může podle ní trvat ještě další týdny až měsíce. Po vyhodnocení všech podkladů policie prověřování uzavře a ve věci rozhodne o dalším procesním postupu.