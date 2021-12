Nákladní vůz srazil v Liberci chodce, policie shání záběry z palubních kamer

Nehoda se stala krátce před třináctou hodinou poblíž takzvané betonárky, nedaleko sjezdu k obchodní zóně.

Podle televize CNN Prima NEWS zde zastavil řidič BMW, následně vystoupil z vozu a střetl se s kamionem. Vážně zraněný zůstal ležet na vozovce.

Mezi prvními k němu přiběhl někdejší ředitel liberecké záchranky Stanislav Mackovík, který jel právě okolo v protisměru.

„Okamžitě jsem zastavil a hned za mnou policisté, kteří také jeli okolo. Přeběhli jsme na druhou stranu, kde už dva svědci poskytovali první pomoc. Zapojil jsem se do resuscitace a pokračovali jsme, dokud nepřijela záchranka. Nevypadalo to dobře, měl na první pohled velmi vážné poranění hlavy. Byl v bezvědomí,“ popsal televizi Mackovík.

Zraněný muž následně při převozu do nemocnice zemřel. Nehodou se zabývají liberečtí dopravní policisté i kriminalisté. Zároveň shání záběry z palubních kamer okolo projíždějících svědků. „Vyšetřovatelé žádají o pomoc řidiče, kteří daným místem projížděli v opačném směru a mají ve voze palubní kamery, které mohly střet i to, co mu předcházelo, zaznamenat,“ sdělil policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Po Facebooku se v pondělí večer šířilo video, které scénu snímalo z vozu jedoucího za kamionem. Na videu bylo patrné, že u odbočky k betonárce stál tmavý vůz a u něj člověk. Ten následně rychlým krokem vyrazil před kamion, který ho srazil. Video pak zaznamenalo muže ležícího na zemi. Snímek však během noci ze sociální sítě zmizel.