Kamion se střetl s osobním autem, do nich pak narazil další vůz. Zemřela řidička

  12:06
Při dnešní ranní srážce tří aut na silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku zemřela řidička. Další tři lidé utrpěli lehká zranění: jednoho člověka záchranáři převezli do nemocnice a u dvou stačilo ošetření na místě. Silnice bude ve směru od Liberce uzavřená zhruba do 15 hodin.
Při dnešní ranní srážce tří aut na silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku zemřela řidička. (20. srpna 2025)

Tragická nehoda se stala po půl sedmé ráno mezi pátým až šestým kilometrem silnice I/35 u Bílého Kostela. „Zatím z dosud nevyjasněných příčin se zde čelně střetlo osobní vozidlo, jedoucí od Hrádku nad Nisou na Liberec, s nákladním vozem. Do nich poté nabouralo ještě jedno osobní auto,“ popsal policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Při dnešní ranní srážce tří aut na silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku zemřela řidička. (20. srpna 2025)

„Okolnostmi a příčinami vzniku nehodového děje se zabývají jak dopravní policisté, tak liberečtí kriminalisté. Ve věci byla nařízena soudní pitva,“ dodal Robovský.

Při nehodě zemřela řidička jednoho z osobních vozů. „Utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ sdělil krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.

Řidiče na Liberecku oslnilo slunce, bouralo pět aut a zranilo se 12 lidí

Sanitou následně převezli záchranáři na traumacentrum do liberecké nemocnice jednoho muže. „Měl lehké zranění. Na místě jsme ošetřili ještě dvě osoby, jejich stav nevyžadoval transport do zdravotnického zařízení,“ doplnil Georgiev.

Silnice první třídy je po nehodě ve směru od Liberce na Hrádek nad Nisou stále uzavřená a objízdná trasa pro motoristy vede po „staré“ silnici přes Grabštejn. Policie na svém dopravním portále odhaduje, že omezení potrvá zhruba do 15 hodin.

S odstraňováním následků pomáhají už od rána také hasiči. „Dopravní nehodu na krajské operační středisko hasičů pár minut před 6:45 nahlásil primárně automatický systém tísňového volání eCall jednoho z havarovaných automobilů. Tento systém se v případě detekce dopravní nehody spojí s tísňovou linkou a operátorům poskytne přesné informace nejen o lokaci, kde k mimořádné události došlo,“ vysvětlila regionální mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.

