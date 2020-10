Firma kvůli sporům přestala topit seniorům, hejtman nařídí obnovu dodávek

To, aby hejtman nařídil dodavateli obnovu dodávek tepla, umožňuje nouzový stav vyhlášený vládou od pondělí.



„Jsme v nouzovém stavu, který je založen na respirační nemoci covid-19, a tady hrozí, že několik dní a nedej bože několik týdnů by byli lidé odstaveni od tepla. Tak by samozřejmě ve Velkých Hamrech mohl hrozit vznik nějakého velkého ohniska nákazy, nejenom covidu, ale i dalších respiračních nemocí. Po konzultacích v rámci nouzového stavu jsme připraveni vyhlásit nařízení hejtmana o obnovení dodávky služeb, jsou na to konkrétní paragrafy,“ řekl hejtman.

Půta předpokládá, že firma, která dodávky tepla ve Velkých Hamrech zajišťuje, nařízení uposlechne. V opačném případě jí hrozí vysoké sankce a případně i trestní stíhání.

„Já bych samozřejmě hledal i další možnosti, jako je například převzetí té provozovny tak, aby služby zajišťovala jiná oprávněná osoba,“ doplnil hejtman.

Obec se zároveň obrátila na Energetický regulační úřad, na místě řešil situaci i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).



Podle hejtmana není možné, aby si dodavatel na začátku topné sezony bral lidi jako rukojmí ve sporu s obcí. „Důležité je obnovit dodávky tepla, pak ať se obě strany soudí, jak je jim libo,“ dodal Půta.

Podle starosty Velkých Hamrů Jaroslava Najmana (NEZ) firma Golem Velké Hamry nechala zastavit teplo a teplou vodu do veškerých objektů města, školy a školky. „A to i přesto, že město řádně platí spotřebované teplo a teplou užitkovou vodu,“ řekl Najman.



Klíčovým problémem je, že obec nemá od 1. ledna loňského roku s firmou uzavřenou smlouvu, tu původní se nepodařilo prodloužit ani dohodnout podmínky nové.



Radnice vysoutěžila od 1. října letošního roku nového dodavatele, plánovaná plynofikace a vybudování nových plynových kotelen je však ve skluzu, protože podle starosty firma Golem využila všech svých možností, aby projekt zkomplikovala.

Předseda představenstva společnosti Golem Velké Hamry Petr Štrojsa uvedl, že firma, s níž má obec uzavřenou smlouvu, nemá platnou licenci na dodávky tepla.



Golem se podle něj dlouho snažil s obcí dohodnout na nové smlouvě, ale marně. Za současné situace proto podle něj není možné dodávky dál zajišťovat. Situace se podle vedení firmy stala neúnosnou.



Podnik je dál připraven teplo a teplou vodu vyrábět a dodávat, ale jen odběratelům s platnou smlouvou, mezi něž patří SBD Špičák nebo krajský Domov důchodců Velké Hamry.