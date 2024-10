Na poznámky o věku jsem připravená, tvrdí dvacetiletá krajská zastupitelka

Krajské volby byly ve znamení všeobecného neúspěchu vládních stran jak ve volbách do Senátu, tak i do zastupitelstev krajů. Nejinak tomu bylo v Libereckém kraji, ačkoli jedno zajímavé překvapení se událo na kandidátce SPOLU. Do zastupitelstva se totiž probojovala dvacetiletá studentka Technické univerzity v Liberci Tina Honsejková.

„Do dvanáctého místa na kandidátce jsme měli vyvážený poměr mezi muži a ženami,“ vysvětloval těsně po sečtení hlasů lídr kandidátky SPOLU Edvard Kožušník, který neskrýval potěšení, že se do zastupitelstva dostala „mladá krev.“ Honsejková, která získala dvě stě třicet dva preferenčních hlasů, se stala nejmladší z celé kandidátky SPOLU, a jak sama přiznává, chystá se svůj čtyřletý mandát odpracovat.