Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

VIDEO: Silák ze Hry o trůny si podmanil Liberec, za rekordem ho hnala plná hala

Jan Pešek
  20:39
Šest tisíc fanoušků si mohlo vyřvat hlasivky, když sedmkrát za sebou zvedl čtyřsetkilovou činku a pokořil tak světový rekord. Islandský silák Hafthor Björnsson, kterého proslavila role Hory v seriálu Hra o trůny, se o víkendu představil v Liberci a ihned si podmanil zaplněnou arénu.

Činku nejdřív šestkrát zvedl a položil, jako by to dělal každý den. Před sedmým deadliftem, tedy mrtvým tahem, si ale dopřál mírnou dramatickou pauzu, aby diváky ještě víc vyhecoval.

Přesně sedm opakování stačilo k tomu, aby Thor, jak se Björnssonovi přezdívá, překonal světový rekord. Když pak činka dopadla na podlahu i posedmé, vítězoslavně zvedl ruku a plná Home Credit Arena mu ležela u nohou.

Islandský silák Hafthor Björnsson na akci Swaglift v Liberci (29. května 2026)
Islandský silák Hafthor Björnsson na akci Swaglift v Liberci (29. května 2026)
Hafthor Júlíus Björnsson v seriálu Hra o trůny
Islandský silák Hafthor Björnsson na akci Swaglift v Liberci (29. května 2026)
10 fotografií

„Atmosféra byla neopakovatelná. Thor mi hned říkal, že nikdy nezažil takovou vřavu,“ neskrýval dojmy Pavel Vacek, pořadatel akce Swaglift Day, která v sobotu přivedla do arény tisíce fanoušků silových a dalších sportů.

„Ten výkon je neuvěřitelný v tom, že to dal s brutálním jet lagem po středečním příletu z Las Vegas. Navíc se do toho pustil pouhých šest dní po tom, co zkoušel zvednout 515 kilogramů. Jeho svaly nemohly být vůbec zregenerované,“ upozornil Vacek a zmínil, že pokoření rekordu pomohlo i dobré věci.

„Za každé opakování jsme slíbili 10 tisíc korun nadaci BJP Foundation Jiřího Procházky, takže nakonec dostala 70 tisíc.“

Souboj ve Hře o trůny jsme trénovali týdny, říká slavný silák. V Liberci se pokusí o rekord

Akce Swaglift Day se konala už podruhé. Pořadatelé teď zvažují, zda se fanoušci mohou těšit na další ročník.

„Stovky lidí mi říkaly, že nikdy nic takového nezažily. Myslím si, že jsme udělali fakt světovou show. Pokud bude další Swaglift Day, tak nejdřív v roce 2028, protože to chceme dělat po dvou letech,“ dodal s nadějí Vacek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

VIDEO: Motorkář narazil do odbočujícího pick-upu, tragický střet natočila kamera

Tragický střet motorkáře s pick-upem zachytila bezpečnostní kamera.

Tragický střet motorkáře s autem, ke kterému došlo minulý pátek poblíž Železného Brodu na Jablonecku, zachytila bezpečnostní kamera. Při nehodě zemřel mladý řidič motocyklu. Okolnosti šetří...

Tesařský zázrak přežil staletí. Majitelé podstávkových domů zvou na návštěvu

Jedním z otevřených domů bude i historická stavba v Prysku, jejíž nejstarší...

Podstávkové domy nejsou jen historické stavby. Jsou to živé domovy, místa s příběhy a unikátní ukázka řemesla, které přežilo staletí. A den otevřených dveří, který proběhne v sobotu 30. 5. 2026, je...

V Jablonném končí mše, vrátila se lebka svaté Zdislavy. K vidění bude jen dnes

Předání lebky svaté Zdislavy. (30. května 2026)

Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se vrátila do Jablonného v Podještědí. Restaurátoři předali relikvii církvi. Ta ji vystaví po...

Souboj ve Hře o trůny jsme trénovali týdny, říká slavný silák. V Liberci se pokusí o rekord

Premium
Islandský silák Hafthor Björnsson na akci Swaglift v Liberci (29. května 2026)

Bývá označován za nejsilnějšího muže planety všech dob. Proslavil se rolí Hory v seriálu Hra o trůny. Další film, kde bude opět napínat svaly, právě míří do kin. Ještě předtím se ale legendární...

Zastřelili ho při návratu. Posledního agenta chodce připomíná padající kabát

Bedřicha Lorenze připomíná originální památník v Mařenicích. Stojí na místě,...

Byl jedním z posledních agentů chodců. Bedřich Lorenz, rodák z Varnsdorfu, se po únoru 1948 zapojil do protikomunistického odboje a tajně překračoval státní hranice. V dubnu roku 1955 byl ale při...

VIDEO: Silák ze Hry o trůny si podmanil Liberec, za rekordem ho hnala plná hala

Islandský silák Hafthor Björnsson na akci Swaglift v Liberci (29. května 2026)

Šest tisíc fanoušků si mohlo vyřvat hlasivky, když sedmkrát za sebou zvedl čtyřsetkilovou činku a pokořil tak světový rekord. Islandský silák Hafthor Björnsson, kterého proslavila role Hory v seriálu...

31. května 2026  20:39

V Osečné na Liberecku havaroval cyklista bez helmy, zraněním podlehl

Srážku s osobním automobilem u Horního Bezděkova nepřežil cyklista. Řidič...

Policie v Libereckém kraji vyšetřuje okolnosti nehody cyklisty, která se stala v sobotu odpoledne v Osečné na Liberecku. I přes veškerou snahu a resuscitaci cyklista podlehl svým zraněním, řekla...

31. května 2026  13:09

Stavba obchvatu Svoru si vyžádá uzavírku, řidiči si zajedou třicet kilometrů

Práce na obchvatu Svoru. Zcela neprůjezdná bude pro řidiče vozovka mezi Svorem...

Výrazné komplikace čekají řidiče na Novoborsku. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) od začátku června uzavře hlavní tah ze Svoru směrem na Rumburk. Silničáři totiž budují obchvat obce Svor. Dosud na...

31. května 2026  7:25

Byl to strašný adrenalin. Je jako skořápka, líčí restaurátoři záchranu lebky z betonu

Premium
Restaurátorka a akademická malířka Blanka Valchářová a historik Michael...

Jsou zvyklí pracovat pomalu a s rozvahou. Když jim ale zavolala policie, že mají co nejrychleji dostat lebku svaté Zdislavy z betonového krunýře, do kterého ji zalil zloděj relikvie, ihned se dali do...

30. května 2026  19:27

V Jablonném končí mše, vrátila se lebka svaté Zdislavy. K vidění bude jen dnes

Předání lebky svaté Zdislavy. (30. května 2026)

Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se vrátila do Jablonného v Podještědí. Restaurátoři předali relikvii církvi. Ta ji vystaví po...

30. května 2026  5:30,  aktualizováno  12:40

Souboj ve Hře o trůny jsme trénovali týdny, říká slavný silák. V Liberci se pokusí o rekord

Premium
Islandský silák Hafthor Björnsson na akci Swaglift v Liberci (29. května 2026)

Bývá označován za nejsilnějšího muže planety všech dob. Proslavil se rolí Hory v seriálu Hra o trůny. Další film, kde bude opět napínat svaly, právě míří do kin. Ještě předtím se ale legendární...

30. května 2026

Ocel mezi kopci. Pátá největší malba v Česku rozzářila vítkovickou válcovnu

Nový obří mural o rozloze 1 200 metrů čtverečních zdobí budovu Válcovny trub v...

Fasádu Válcovny trub v Ostravě Vítkovicích proměnil obří mural o velikosti 1 200 metrů čtverečních. Jde o pátou největší streetartovou malbu v České republice. Dílo slovenského výtvarníka Adama...

29. května 2026  16:43

Dokonalá opera v Liberci. Šaldovo divadlo uvede Figarovu svatbu

Figarova svatba v Šaldově divadle

Operní soubor Divadla F. X. Šaldy uzavírá sezonu premiérou Mozartovy Figarovy svatby. Podle vedení liberecké opery neztratilo dílo nic ze své ohromující hudební síly, komiky a tematické aktuálnosti.

29. května 2026  12:16

Chci s Libercem dokázat něco velkého, hlásí zkušený stoper Hůlka

Obránce Lukáš Hůlka ve svém novém působišti na libereckém stadionu U Nisy.

V dresu Bohemians prožil jako stabilní opora zadních řad celkem osm sezon. Ta poslední pro něj byla navíc nejproduktivnější v kariéře - z pozice středního obránce zaznamenal čtyři góly a dvě...

29. května 2026  10:22

Zastřelili ho při návratu. Posledního agenta chodce připomíná padající kabát

Bedřicha Lorenze připomíná originální památník v Mařenicích. Stojí na místě,...

Byl jedním z posledních agentů chodců. Bedřich Lorenz, rodák z Varnsdorfu, se po únoru 1948 zapojil do protikomunistického odboje a tajně překračoval státní hranice. V dubnu roku 1955 byl ale při...

29. května 2026  8:43

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Tesařský zázrak přežil staletí. Majitelé podstávkových domů zvou na návštěvu

Jedním z otevřených domů bude i historická stavba v Prysku, jejíž nejstarší...

Podstávkové domy nejsou jen historické stavby. Jsou to živé domovy, místa s příběhy a unikátní ukázka řemesla, které přežilo staletí. A den otevřených dveří, který proběhne v sobotu 30. 5. 2026, je...

29. května 2026

Spisovatelku ocenili na sudetském sjezdu. Nacionalistický pohled je nebezpečný, říká

Premium
Petra Laurin získala ocenění na nedávných Sudetoněmeckých dnech, které se...

Jablonecká spisovatelka Petra Laurin navštěvuje Sudetoněmecký sjezd od 90. let. Z Brna si letos kromě dobrých dojmů přivezla také velkou kulturní cenu za celoživotní přínos pro česko-německé...

28. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.