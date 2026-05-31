Činku nejdřív šestkrát zvedl a položil, jako by to dělal každý den. Před sedmým deadliftem, tedy mrtvým tahem, si ale dopřál mírnou dramatickou pauzu, aby diváky ještě víc vyhecoval.
Přesně sedm opakování stačilo k tomu, aby Thor, jak se Björnssonovi přezdívá, překonal světový rekord. Když pak činka dopadla na podlahu i posedmé, vítězoslavně zvedl ruku a plná Home Credit Arena mu ležela u nohou.
„Atmosféra byla neopakovatelná. Thor mi hned říkal, že nikdy nezažil takovou vřavu,“ neskrýval dojmy Pavel Vacek, pořadatel akce Swaglift Day, která v sobotu přivedla do arény tisíce fanoušků silových a dalších sportů.
„Ten výkon je neuvěřitelný v tom, že to dal s brutálním jet lagem po středečním příletu z Las Vegas. Navíc se do toho pustil pouhých šest dní po tom, co zkoušel zvednout 515 kilogramů. Jeho svaly nemohly být vůbec zregenerované,“ upozornil Vacek a zmínil, že pokoření rekordu pomohlo i dobré věci.
„Za každé opakování jsme slíbili 10 tisíc korun nadaci BJP Foundation Jiřího Procházky, takže nakonec dostala 70 tisíc.“
|
Souboj ve Hře o trůny jsme trénovali týdny, říká slavný silák. V Liberci se pokusí o rekord
Akce Swaglift Day se konala už podruhé. Pořadatelé teď zvažují, zda se fanoušci mohou těšit na další ročník.
„Stovky lidí mi říkaly, že nikdy nic takového nezažily. Myslím si, že jsme udělali fakt světovou show. Pokud bude další Swaglift Day, tak nejdřív v roce 2028, protože to chceme dělat po dvou letech,“ dodal s nadějí Vacek.