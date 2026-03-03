Na sever Čech přišel jako dvouletý chlapec s takzvanou uranovou vlnou. Jeho rodiče dostali byt v České Lípě a práci. Stejně jako tisíce dalších. „Město v tu dobu mělo asi čtrnáct tisíc obyvatel a postupně se z něj stala metropole s výrazně vyšším počtem lidí. Vyrostla tam sídliště, protože bylo potřeba uraňáky někde ubytovat,“ vzpomínal Rudolf Živec, autor námětu pro nový dokumentární film Uranové legendy.
Výstavba panelových domů se netýkala jen České Lípy nebo Stráže pod Ralskem, ale i Mimoně nebo třeba Liberce. Ložiska uranu v Jáchymově nebo Příbrami už totiž byla téměř vyčerpaná, a tak se Sovětský svaz zaměřil právě na severní Čechy.
Většina lidí bude znát příběh o klobouku, který jel sám taxíkem. Tato historka se s velkou oblibou vypráví napříč Českou republikou.