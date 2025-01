V Liberci už chystají bourání zřícené textilky, na místě se scházejí pamětníci

Bez tepla a teplé vody jsou zhruba čtyři stovky obyvatel, kteří žijí poblíž bývalé továrny Textilana, jejíž část se v pondělí zřítila. Někdejší tkalcovnu ve městě postavili v roce 1908.

„Vážení odběratelé, rádi bychom Vás informovali, že dne 27. ledna 2025 došlo na soukromém pozemku bývalé Textilany k zřícení části zchátralé budovy, což vedlo k poškození parovodu, jenž zásobuje veřejnou síť v Mlýnské ulici. Z tohoto důvodu bude v této lokalitě dočasně omezená dodávka tepla a teplé vody,“ informuje liberecká teplárna na svých stránkách.

Podle zjištění iDNES.cz by měla odstávka trvat do úterních 15 hodin. „V současnosti intenzivně pracujeme na nápravě a odstranění vzniklých problémů,“ upozorňují zástupci teplárny.

Na místě zároveň pozvolna začínají přípravy na demolici. V úterý dopoledne se po rumišti pohybovali zástupci stavební firmy, kteří zjišťovali, jak bude možné tkalcovnu známou v Liberci jako Blaupunkt zdemolovat.

Čekání na majitele

Prostor střeží městští policisté, kteří budovu a přilehlé okolí obehnali páskami. Ulice Klicperova, která leží v těsné blízkosti torza, je uzavřená pro auta i chodce.

Zatím také není jasné, kdy demolice vypukne. „Aktuální stav je takový, že čekáme na vyjádření majitele, Petera Winkelmana, který dostal požadavek, aby zajistil demolici. Když to kapacitně nezvládne, tak je varianta, že to udělá město a náklady vyfakturuje majiteli,“ uvedl Tomáš Tesař z tiskového oddělení liberecké radnice. Dodal, že k bourání dojde pravděpodobně ve středu.

Polorozpadlé torzo se od pondělí stalo místem setkávání pamětníků a bývalých zaměstnanců Textilany. „Pracovala jsem tam 12 let, ráda na tu dobu vzpomínám,“ svěřila se zhruba šedesátiletá žena, která si místo přišla vyfotit. „Chci to poslat dceři, která mě tam chodila navštěvovat a dnes žije ve Španělsku.“

Hodnotná stavba

Blaupunkt byl poslední historickou budovou někdejší Textilany. Historie domu sahá do roku 1908, kdy vznikla pro továrnu Johann Liebieg & Co., a jde o nejhodnotnější industriální realizaci architektů Maxe Kühna a Heinricha Fanty. Původně se přitom jednalo o dvě budovy.

Interiér byl v reprezentativních částech obložen dřevem a nechybělo ani elegantní, secesní schodiště.

„V současné době však bohužel zůstala dochována pouze jedna etážová budova, která je navíc v mimořádně žalostném stavu, a někdejší vrátnice. Druhá, větší budova byla zbořena v souvislosti s barbarskou demolicí bývalé Textilany v roce 2004,“ uvádí web Liberec:Reichenberg, který se zaměřuje na libereckou architekturu.

Název díky bombardování

K názvu Blaupunk přišla budova v roce 1943, tedy během druhé světové války.

„1. března 1943 byla při nočním náletu bombardérů RAF zcela zničena výrobní hala firmy Blaupunkt, závodu Berlin-Wilhelmsdorf. Blaupunkt vyráběl především výrobky a díly pro mateřskou firmu Bosch, která byla jedním z nejdůležitějších dodavatelů pro letecký průmysl. Hned po náletu se vedení firmy rozhodlo o přeložení závodu do župy Sudety. Hledaly se vhodné prostory a ty se nakonec ke vzájemné spokojenosti našly v továrnách Johann Liebieg v Liberci a ve Svárově,“ říká liberecký historik a badatel Ivan Rous.

„Rozhodnutí o přestěhování firmy Blaupunkt do liberecké továrny na Jablonecké ulici padlo v květnu 1943. Podle návrhu smlouvy mezi Blaupunktem, zastoupeným vedoucím Klemensem Höhnem a firmou Johann Liebieg u. Co. ze 7. června 1943 potřebovala berlínská firma pro výrobu 600 osob. Z toho 200 bylo kmenových zaměstnanců ze Staré říše a 400 místních libereckých textiláků. Vše mělo být nachystáno tak, aby se výroba rozběhla do konce roku 1943,“ dodává Rous.