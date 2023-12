Tetování je jako droga. Chodí ke mně i babičky, říká liberecká tatérka

Patnáct procent Čechů má svoji kůži okrášlenou tetováním. Výsledky průzkumu společnosti Nielsen Admosphere, konaném před třemi lety, dále tvrdí, že nejčastěji ho mají tuzemští obyvatelé vyvedené na paži nebo ruce. A střípek ze světa: Wikipedia hlásá, že jeden ze sedmi obyvatel USA na přelomu tisíciletí měl alespoň jedno tetování. Šetření ale již neuvádí praxi, se kterou se v libereckém salonu Rasg Tattoo Crew, dříve sídlícím v Široké a dnes v Mlýnské ulici, setkává Anuka Marková. „Existuje snad jen procento lidí, kteří sem přijdou na jednu kérku a už se nevrátí,“ říká.

Vzpomínáte si na svoje první tetování? Co to bylo?

Díky tetování jsem poznala svého přítele. Každopádně jsem začala docela pozdě, bylo mi nějakých jednadvacet let. Měla jsem přísného tátu, takže dříve by mi to neprošlo. Moje první kérka byl znak triády, jelikož jsem tehdy hltala seriál Čarodějky. Sebraly jsme se s asi pěti kamarádkami, z nichž jedna znala tatéra, a vydaly se to uskutečnit. Pamatuji si, že jsem tehdy měla jen pět stovek, říkal, že to je málo, ať mu dám aspoň sedm. (smích)