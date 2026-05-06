Nový terminál propojí vlaky i autobusy, na jeho stavbu si ale Liberec ještě počká

Eliška Marinská
  14:15
Liberec vybral návrh nového terminálu. Propojí vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu. Cestující čeká v budoucnu pohodlnější přestup mezi spoji. Terminál za miliardy korun ale vznikne až v návaznosti na novou trať do Prahy.
Cestující v Liberci čeká v budoucnu pohodlnější přestup mezi spoji. | foto: OV ARCHITEKTI

Vítězem architektonické soutěže se stal ateliér Opočenský Valouch Architekti (OVA). Podle poroty nejlépe splnil požadavky na moderní multimodální terminál, který nabídne cestujícím oproti dnešnímu stavu výrazně pohodlnější přestup mezi vlaky a autobusy.

„Přesunutím autobusových stání blíž ke kolejím zkrátíme přestupy na minimum a dopravní terminál bude fungovat jako jeden přehledný celek,“ uvedl generální ředitel Správy železnic (SŽ) Tomáš Tóth.

Multimodální uzel propojí dopravu

Dodal, že smyslem je propojit železniční dopravu s autobusovou městskou hromadnou dopravou a vytvořit multimodální hub, který by doplnil přípravu rychlého spojení mezi Prahou a Mladou Boleslaví a Libercem.

Autobusy by měly objíždět historickou budovu a zastavovat v její bezprostřední blízkosti. „Autobusové nádraží dnes blokuje část města. Nově se přesune k vlakům, čímž se uvolní parcely pro další multifunkční výstavbu,“ popsal architekt Jiří Opočenský.

Cestující budou moci přestupovat „suchou nohou“, protože většina cesty bude podle architekta Ondřeje Králíka zastřešená. „Je tam krátký úsek, který se musí přejít mokrem, jinak jsou části integrované co nejblíž u sebe,“ upřesnil.

Terminál v Liberci vyjde na dvě miliardy. Velký význam teprve získá, míní hejtman

Součástí návrhu je také centrální odbavovací hala, která se stane hlavním bodem celého terminálu. Autoři návrhu kladli důraz na propojení moderní architektury s historickým odkazem. Stávající historická nádražní budova z 19. století projde rekonstrukcí a získá novou přístavbu autobusového terminálu.

Charakteristické zastřešení nástupišť by mělo navázat na původní podobu a zároveň se stát zdrojem solární energie pro nádraží. Ne všechny stávající objekty ale zůstanou zachované.

„Dnešní ostrovní budova ustoupí tomu novému kolejovému řešení, protože není možné kapacitně přivést to kolejové řešení do takové formy, aby bylo možné budovu zachovat,“ podotkl architekt Opočenský.

Součástí bude parkovací dům

Podle Správy železnic je Národní památkový ústav celou dobu součástí hledání odpovídajícího řešení.

„Pro kolegy to není novinkou a samozřejmě nebylo vůbec jednoduché výpravní budovu integrovat s autobusovým terminálem,“ poznamenal Tóth. „Museli jsme budovat novou ostrovní peronizaci v podobě čtyř nástupišť, která jsou bezbariérová, a to se neslučovalo právě s historickou budovou.“

Součástí terminálu bude také parkovací dům s kapacitou přibližně 600 míst. Počítá se i s napojením úseku pro cyklisty. „Podchod bude výrazně širší, bude mít mnohem příjemnější vyústění na západní straně směrem na Františkov a na Ještěd,“ podotkl architekt Králík.

Trať mezi Libercem a Prahou vyjde na 80 miliard korun, vlak pojede 68 minut

Směrem do města by se měla vytvořit nová rampa, která zajistí, že nejen cyklisté budou moci podchod používat neomezeně. „Nebude to závislé na nádražní hale, ta se může zavřít, cyklisté se tak budou moct na kole projet ráno,“ doplnil Králík.

Celkové náklady na přestavbu se odhadují kolem 3,8 miliardy korun. Projekt je úzce navázán na plánované rychlé železniční spojení mezi Prahou, Mladou Boleslaví a Libercem.

„Terminál nebude možné stavět v předstihu, ale bude stavěn v souladu s tím, jak postupně bude probíhat výstavba rychlého spojení,“ zdůraznil Tóth.

Modernizace trati mezi Libercem a Prahou nabírá zpoždění, pro kraj je klíčová

Podle něj je nejdříve nutné dokončit dokumentaci pro úsek Praha – Mladá Boleslav. V letošním roce chtějí vybírat dodavatele na úseku mezi Mladou Boleslaví a Turnovem a mezi Turnovem a Libercem.

„S realizací bychom chtěli začít od roku 2032 na úseku Praha – Mladá Boleslav a navázat někdy od roku 2035 v úseku Mladá Boleslav – Turnov a Liberec,“ vysvětlil Tóth s tím, že v tu chvíli začnou hledat zhotovitele právě pro terminál v Liberci.

Hejtman Martin Půta označil projekt za významnou ekonomickou investici do regionu. „Zkrácení dojezdového času mezi Libercem a Prahou na zhruba 68 minut může významně ulehčit jízdu oproti automobilové dopravě,“ dodal s tím, že cesta autem na Černý Most v Praze je poměrně nepředvídatelná.

