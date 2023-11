Cestující v Liberci zmátl přesun zastávek. Terminálu se vyhněte, radí opozice

Konkrétně se změna týká nástupišť číslo 2, 3 a 4. Omezení by mělo podle prvních odhadů trvat zhruba dva týdny a už od prvních hodin trvání způsobovalo velký zmatek mezi cestujícími.

Krok se nelíbí ani liberecké opozici, která dala svůj názor hlasitě najevo. „Měl jsem v živé paměti pomalu celoletní uzávěru kusu nástupiště na Fügnerce, odkud jezdí extrémně vytížené linky MHD k nám a do průmyslové zóny, která se protáhla až do září. Místo normálního nástupiště jsme se tak tři měsíce smažili na prudkém slunci a tlačili na uzounké nudli. No a od pondělí je to tady nanovo, celá půlka Fügnerky, odkud jezdí a kam přijíždějí ty úplně nejvytíženější linky, se v době podzimních dešťů zavře nejméně na 14 dní, protože v létě se sice udělala nástupiště, ale už ne silnice podél nich,“ okomentoval na sociálních sítích situaci zastupitel Jaromír Baxa z uskupení Liberec otevřený lidem.

„Je to chaos. Vůbec nevím, ze které zastávky mám jet. Kdyby nám to dali alespoň vědět dopředu, a ne to na nás hodit ze dne na den. Člověk je po ránu rozespalý, mžourá jako kotě a pak ho do očí praští cedule a drátěné stavební ploty,“ stěžovala si včera dopoledne jedna z cestujících, jejíž autobus kvůli opravám změnil nástupiště, a následně se ptá jednoho z dělníků, jestli neví, odkud tedy jede její spoj. Ten mává směrem k Náchodské ulici.

„A nevíte, jestli odtamtud jede i spoj do Nisy?“ ptá se další. „Myslím že ano,“ odpovídá muž a obě dámy vyrážejí pod obchodní centrum.

Tam se přesouvá většina spojů, ne ale všechny. Autobusy číslo 25, 35, 36 a 600 budou na své trasy vyjíždět z šestého nástupiště. Na nástupištích jsou cedule se změněnými trasami, někteří obyvatelé Liberce se ale domnívají, že informace o změnách zastávek měly být uveřejněny dříve, aby se lidé, cestující do práce nebo do škol, mohli na změny připravit.

Před změnou varovaly infostojany

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) se ale brání a upozorňuje, že oznámení o změně bylo vyvěšeno s dostatečným předstihem.

„Změny pro cestující byly v dostatečném předstihu umístěny na sociálních sítích a hlavně v daném místě terminálu MHD. Od úterý 24. říjny zde bylo umístěno deset kusů mobilních infostojanů s popiskami situace. V ranní dopravní špičce – od šesté hodiny – se v místě pohybovali odpovědní vedoucí provozního úseku MHD, včetně dopravního ředitele společnosti Martina Hettnera, kteří kontrolovali aktuální stav a komunikovali případné dotazy cestujících, tedy hlavně pracujících lidí, školáků a studentů, a také pomáhali imobilním cestujícím. Zaevidovali minimálně dotazů,“ informovala o situaci mluvčí DPMLJ Martina Poršová.

Podle dopravního podniku praxe ukazuje, že změny v provozu bývají problémem spíše pro seniory, kteří informace většinou nečtou, a tak hlavně při prvním cestování při změně režimu jsou rozpačití. Právě oni mohou využít služeb zákaznického centra, kde jim zodpoví dotazy a vytisknou případné změny.

„Přestupy tam budou taky boží, chodník podél parkovacího domu centra Forum v Blažkově ulici je uzounký. To vše v situaci notorického nedodržování jízdních řádů, kdy prostě nikdy nevíte, kdy autobus přijede, takže si ani nemůžete načasovat příchod na nástupiště. Tak pokud můžete, Fügnerce se v následujících dvou týdnech radši vyhněte,“ dodal zastupitel Jaromír Baxa.

„Nedá se to jinak řešit. Je to malá kapacita s obrovským provozem. Odměnou jak cestujícím, tak řidičům budou nově opravená nástupiště, jízdní povrchy pro vozidla MHD, odstavná místa a osvětlení v dané lokalitě,“ vysvětlila mluvčí Poršová.

Situace na terminálu je složitá i pro řidiče. Ulice Blažkova, kde je dočasné stanoviště autobusů, je poměrně úzká, a řidiči tak v ní budou muset jezdit se zvýšenou opatrností právě kvůli zřízenému stanovišti.