Naslouchá i motivuje. Při terapii lidí s autismem či demencí pomáhá robot

Umělá inteligence pomáhá lidem s autismem, demencí nebo mentálním a fyzickým postižením. Turnovská organizace Slunce všem testuje certifikovaného sociálního robota Robica. Byl navržen tak, aby se stal novým funkčním partnerem a pomocníkem v sociální péči.
Robot Robic je navržený speciálně pro terapeutické účely a provází klienty během denních činností. | foto: Město Turnov

Humanoidní robot dokáže naslouchat, povídat si, cvičit a motivovat. Umí se také přizpůsobit konkrétnímu člověku podle toho, co právě potřebuje.

Robot Robic je navržený speciálně pro terapeutické účely a provází klienty během denních činností.

Původem španělský robot se do Česka dostal díky společné iniciativě Agentury regionálního rozvoje a Libereckého kraje. Cílem je umožnit organizacím bezplatně otestovat nové technologie ještě před případným nákupem.

„Pilotní testování Robica už proběhlo v Jablonci nad Nisou a právě v těchto dnech běží v turnovské organizaci Slunce všem,“ popsala turnovská mluvčí Marcela Jandová.

Hendikepovaným pomáhá humanoidní robot, o politice ani intimnostech nemluví

V Turnově robot zůstane do listopadu. Robot je navržený speciálně pro terapeutické účely a provází klienty během denních činností. Kromě toho sleduje také rozvoj slovní zásoby, motoriky nebo schopnost soustředění.

„Naším cílem je zlepšovat kvalitu života lidí s hendikepem a zároveň usnadnit práci personálu v sociálních službách. Robic je krásným příkladem toho, jak může moderní technologie pomáhat v každodenní péči,“ přiblížila krajská radní pro sociální oblast Anna Provazníková s tím, že pokud se tento projekt osvědčí, chtěli by podobné inovace víc rozšířit.

28. července 2025
