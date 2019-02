Teplo v Jablonci v budoucnu zlevní o desetikoruny. Díky výrobě elektřiny

Zjednodušeně řečeno je to zařízení, které vyrábí elektřinu. Při tomto procesu vzniká odpadní teplo, jež potom putuje do domů nebo továren. Též se postará o jejich zásobování teplou vodou. Díky tomu mohou být ceny za energie také dlouhodobě stabilní.

Momentálně Jablonečané platí za gigajoule tepla i s DPH od přibližně pětistovky až do 599 korun. Záleží třeba na délce smlouvy.

„Tento projekt nám umožní zlevnit dodávku tepla o desítky korun, a to zejména pro naše dlouhodobé odběratele. Vliv na to ovšem bude mít i cena plynu na trhu. Věříme, že by to mohlo přilákat i nové zákazníky,“ říká ředitel Jablonecké energetické Petr Roubíček.

Na teplárnu jsou aktuálně napojené asi čtyři tisíce domácností a desítky firem, škol nebo obchodní centrum Central ve středu města.

„Jednotky nám umožní zvýšit výkon celé soustavy. To znamená, že můžeme navýšit dodávky o nějakých patnáct, sedmnáct procent. Navíc se tím šetří palivo i peníze a cena tepla může zůstat stabilizovaná,“ dodává Roubíček.

Momentální situaci přirovnal ke startování studeného automobilu. „V létě, když se netopí, ale je potřeba dodávat teplou vodu, tak ty kotle se v uvozovkách škrtnou, natopí a čeká se až se to zkonzumuje a pak se zase celý proces zopakuje. Tohle všechno kogenerační jednotka eliminuje,“ vysvětluje ředitel.

V praxi to znamená, že přes letní měsíce je možné stávající kotelny odstavit a k ohřevu vody zcela postačí tento přístroj. Elektřina v něm vyrobená půjde do sítě ČEZ.

Jednotky fungují třeba i v Tanvaldu

Kogenerační jednotky dodá firma ČEZ Energo. Jejich instalace vyjde zhruba na 80 milionů korun a uhradí ji ČEZ. Zařízení vyrostou například nedaleko supermarketů Tesco a Kaufland nebo u tramvajových kolejí v Liberecké ulici.



Lumír Žák ze společnosti ČEZ Energo uvedl, že Jablonec bude mít nejvíce kogeneračních jednotek v zemi hned po Prostějově.

„Tam jich je celkem šest. Aktuálně v Libereckém kraji pomáhají vytápět domácnosti také v Tanvaldu a v Novém Boru,“ říká Žák. „V polovině února bychom mohli znát dodavatele těchto staveb.“

Smlouvu ČEZ s Jabloneckou energetickou uzavřel na patnáct let.

Instalace kogeneračních jednotek navazuje na proměnu teplárenské sítě ve městě. Před časem se síť proměnila na 21 menších plynových kotelen.

„Už tehdy jsme o kogeneračních jednotkách uvažovali, ale tehdy nebyl čas je instalovat. Ten přišel nyní,“ podotýká Roubíček.

ČEZ Energo provozuje v Česku 117 kogeneračních jednotek. Jejich celkový výkon činí 97,672 tepelných megawattů.