Teplárna se spalovnou změnily majitele, Liberec neuspěl

Novým vlastníkem se stala firma Cube Infrastructure Managers se sídlem v Lucembursku. Kolik společnost za odkup zaplatila, nechce ani jedna strana zveřejnit.

Podle informací, které se objevily začátkem roku, kdy vyšlo najevo, že MVV Energie je na prodej, by mělo jít o zhruba pět až sedm miliard korun.

MVV Energie totiž neprovozuje jen teplárnu a spalovnu v Liberci, ale i teplárenskou infrastrukturu v dalších 14 městech v Česku. Kromě Liberce například v České Lípě, Děčíně, Pelhřimově, Praze, Opavě nebo Uherském Hradišti.

„Všechna města jsme oslovili, jestli by nešla s námi do společného odkupu, ale odezva až na jednu výjimku nebyla žádná. Proto jsme usilovali získat alespoň libereckou teplárnu a spalovnu, protože pro nás to představuje strategickou infrastrukturu. Bohužel, nabídek jsme učinili několik, ale MVV Energie nás vždy odmítlo,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Liberec se dokonce spojil s firmou AVE CZ, které podniká v odpadovém hospodářství, ale ani toto spojení nepomohlo. Němci dali přednost lucemburské investiční společnosti. Podle Zámečníka ovšem i tak bude muset nový vlastník s městem jednat.

„Musí s námi úzce spolupracovat. V novém územním plánu se totiž počítá s případným odpojováním dalších větví od teplárny, což bude mít vliv na její rozvojové plány. Územním plánem teď trochu držíme teplárenskou infrastrukturu v šachu,“ řekl už dříve primátor.

Městu navíc v teplárně zůstává menšinový podíl ve výši necelých 24 procent. Spalovnu dokonce v době výstavby Liberec vlastnil ze 77 procent. Pak se však podílu účelově zbavil s odůvodněním, že spalovna je ztrátová. Podnik koupila skupina PPF Petra Kellnera a spalovna náhle začala vykazovat zisk.