Město po taneční party zpřísnilo vyhlášku. Přijedeme na pochod, oznámili technaři

„Vedení města prověřilo všechny možnosti, které v této věci má. Na základě konzultací s Policií ČR i odborníky na problematiku shromažďovacího práva bylo městu potvrzeno, že oznámenému shromáždění nelze za současného stavu zabránit, protože bylo oznámeno podle zákona,“ uvedla starostka Hodkovic Markéta Khauerová.
Podle ní nemá v červnu přijatá vyhláška omezovat svobodu projevu, ale nastavit pravidla pro pořádání akcí, jež mohou významně ovlivňovat život místních; má chránit veřejný pořádek, noční klid i práva obyvatel, životní prostředí či pohodu zvířat.
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„Očekáváme proto od všech účastníků shromáždění i návštěvníků našeho města, že budou dodržovat zákony, pokyny Policie ČR a budou se chovat ohleduplně k obyvatelům i jejich majetku,“ vyzvala Khauerová v souvislosti s plánovaným pochodem, podle níž se na sociálních sítích objevily informace o tom, že po jeho skončení má následovat hudební akce na soukromém pozemku až do neděle.
„Město v tuto chvíli nemá k dispozici žádné oficiální oznámení ani potvrzené informace o takové akci. Přesto tuto situaci nepodceňujeme a jsme v kontaktu s PČR i dalšími příslušnými orgány,“ okomentovala.
„Vůbec si nedovedu představit, co se v Hodkovicích bude dít, až se tam dovalí takové množství lidí,“ zamyslela se na Facebooku Klára Bínová, podle níž si pořadatel nevybral vhodný termín, minimálně kvůli zbouranému mostu a navazující objížďce.
Pořadatelé protestu chtějí rovný přístup
Z informací poskytnutých městem vyplývá, že součástí průvodu budou mobilní zvukové aparatury na vozidlech, které budou zajišťovat hudební doprovod i ozvučení shromáždění.
V oznámení, které Hodkovice přijaly, je údajně uvedeno, že účelem shromáždění má být pokojný protest proti vyhlášce, která podle názoru účastníků nepřiměřeně omezuje pořádání hudebních akcí. Požadují její přehodnocení či zrušení a současně podporu rovného přístupu ke všem kulturním akcím bez ohledu na hudební žánr.
Pochod má začít 28. srpna ve 12 hodin u vlakového nádraží, vést hlavními ulicemi Hodkovic a skončit na soukromém pozemku u města v půlnoci téhož dne. Předpokládaný počet účastníků odhadl pořadatel na jeden až tři tisíce, což je podstatně více, než kolik lidí se vydalo na květnovou technoparty Summer Pirates. Podle policejní mluvčí Kláry Jeníčkové jich bylo tenkrát zhruba pět set.
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Odehrála se mezi vrcholem Horka a silnicí první třídy na příjezdu do Hodkovic ze směru od Turnova. Pozemky v katastrálním území Jílové u Hodkovic nad Mohelkou pronajala organizátorům podle starostky soukromá společnost.
„Ta poslední nelegální technoparty tady v Hodkovicích navštívila mě, ať už jsem o to stál, nebo ne. Několik dní jsme tu všichni museli poslouchat ten kravál ve dne v noci,“ popsal Tomáš Košek na sociální síti.
Technoparty trvala déle, zasáhla policie
Město obdrželo oznámení o konání Summer Pirates až v den začátku, tedy v pátek 22. května 2026. „Ve stanovený čas, 24. května ve 12 hodin, nebyla akce ukončena. Produkce byla vypnuta až po příjezdu policie přibližně ve 14 hodin,“ rekapitulovala květnový zásah policie starostka, kterou o akci v pátek e-mailem a telefonicky informovali také místní, téma se diskutovalo i na sociálních sítích.
„Všechny stěžovatele jsem odkazovala na Policii ČR. Dle vyjádření některých místních vím, že se na akci byli podívat,“ dodala Khauerová, podle níž to bylo vůbec poprvé, co se technoparty na území města konala. „Žádnou předchozí zkušenost nemáme.“
Informaci o údajné afterparty v srpnu, která by se měla z pátečního pochodu protáhnout až do neděle, jak již bylo uvedeno, starostka potvrzenou nemá, a pořadatel akce se k žádosti redakce iDNES.cz nevyjádřil. „Tato informace se objevila na sociálních sítích,“ zmínila Khauerová. „Jak dlouho má být zmiňovaný pochod, prověřujeme z mediálního prostoru,“ konstatovala policejní mluvčí Jeníčková.