„Když se to dobře uchopí, má tato třída co nabídnout a informační centrum tady může být takovou vstupní bránou,“ uvedla náměstkyně primátora Šárka Prachařová. Nový pavilon má připomínat dílo architekta Svatopluka Technika a sloužit turistům v jedné z architektonicky nejzajímavějších částí Liberce.
Původní pavilon vznikl v roce 1946. „Technikův pavilon se tenkrát otevíral jako součást výstavy na přechodnou dobu. Pak sloužil dlouhá léta, byť se jednalo o dřevostavbu. Ono to bylo podobné jako u Hutě, kde se čekalo, že to bude na nějakou přechodnou dobu a nakonec to sloužilo poměrně dlouho,“ podotkla Prachařová.
Později se stavba proměnila v podnik známý jako Casino, kde se lidé scházeli v restauraci i na diskotékách. Po uzavření začala chátrat. Její záchranu znemožnil špatný technický stav.
„Stavba byla ve stavu, řekl bych, před zbouráním. Dřevěná konstrukce byla kompletně zasažena dřevomorkou, takže nešla zachránit,“ upřesnil náměstek primátora Jiří Janďourek.
Město proto zvolilo novou stavbu vycházející z původní podoby. Nejde ale o přesnou kopii, protože původní plány se nedochovaly. „Ta stavba spadla dřív, než to stihli změřit. Takže je to replika. Je to pěkně moderně udělané. Ale samozřejmě ne úplně podle původního plánu,“ poznamenal syn architekta Jan Technik.
Moderní dřevostavba s oblouky
O výslednou podobu nové budovy se postarali architekti ze studia ANUK. „Vypracovali jsme architektonickou studii, kterou jsme zkonzultovali s odborem památkové péče a dospěli jsme k několika změnám, které se promítly ve finálním vzhledu stavby,“ popsal Jakub Adamec ze studia ANUK.
Podle něj architekti hlavní sál výrazně otevřeli, přepracovali arkádu a zaměřili se na materiály. „Snažili jsme se hodně pracovat s detailem a zakomponovat noblesu původní modernistické doby. Pracujeme s jednoduchými, minimalistickými detaily, ušlechtilým materiálem a přirozeným materiálem jako je dřevo,“ dodal Adamec.
Architekti zkombinovali světlé plochy se dřevem, které doplňují například mosazná madla. Zachovali také výrazný motiv oblouků, který se objevuje v půdorysu, na čelní fasádě i v oknech.
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Nová dřevostavba je nízkoenergetická. Využívá fotovoltaické panely a tepelné čerpadlo. „Po celou dobu je na sluníčku, proto je tu fotovoltaika vhodná a měla by objekt svým způsobem živit nebo mu alespoň pomáhat ve slunečních dnech a měsících k tomu, aby byl soběstačný,“ vysvětlila Prachařová.
Stavbu ale provázely komplikace. Podle náměstkyně bylo nutné upravit například řešení suterénu, u něhož se ukázalo, že původně zamýšlené zachování nakonec není možné. Další náklady přinesly kořeny okolních dřevin a také přemístění lokomotiv, které stály u staveniště.
„Trochu mě mrzelo, že se to děje u nové stavby. Že vás potrápí stará stavba, tam se to dá předpokládat, protože nikdy nevíte, co objevíte. Tady mě to trošku překvapovalo,“ uvedla Prachařová.
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Část dodatečných nákladů podle ní souvisela také s nedostatky projektové dokumentace, mimo jiné s nesrovnalostmi ve výkazu výměr. „Výstavba měla původně vyjít na necelých 41 milionů korun a časem formou různých dodatků tak, jak nás některé věci překvapovaly, jsme se vyšplhali na částku něco přes 48 milionů korun,“ přiblížila.
Na projekt město získalo dotaci ve výši necelých 28 milionů korun z programu na rozvoj veřejného prostoru a cestovního ruchu. Podmínkou podpory bylo mimo jiné vybudování informačního centra.
„Jsme na jedné z nejkrásnějších tříd Liberce, která toho má opravdu hodně co nabídnout a záleží jenom na tom, jakým způsobem to uchopíme, protože jsme ve Zlatém kříži. Máme tady galerii, Technické muzeum, Severočeské muzeum a pokračujeme dál bytovou čtvrtí, kde je krásná architektura,“ dodala Prachařová.
Infocentrum se otevře v listopadu
Nová pobočka informačního centra podle vedoucí oddělení cestovního ruchu na magistrátu Zuzany Kotrmanové nabídne turistům podobný rozsah služeb jako hlavní pracoviště.
„Je to pobočka, to znamená, že tu nebude úplně všechno, ale pokusíme se samozřejmě co nejvíce vyjít lidem vstříc, aby tady dostali vždycky to, co potřebují,“ upřesnila.
Podle Kotrmanové by se pobočka mohla otevřít v průběhu listopadu. Infocentrum má fungovat od středy do neděle, vždy od 9 do 17 hodin. O víkendech tak budou moci turisté přijít i odpoledne, kdy má hlavní pobočka v centru zavřeno.
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2. února 2025