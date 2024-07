Českou Lípu uklidí vlastní technické služby. Budou flexibilnější a město ušetří

Díky nim chce Česká Lípa ušetřit a zlepšit organizaci všech souvisejících činností. Zastupitelé odsouhlasili založení společnosti s ručením omezeným. Ta postupně začne přebírat práci od externích firem.

„Když jsme před dvěma lety vysoutěžili firmu na údržbu zeleně, tak její nabídka byla o 250 procent vyšší než v předchozím období,“ osvětlila starostka Jitka Volfová jeden z důvodů, proč k tomuto kroku město přistoupilo. Kromě úspory peněz má přinést městská firma i kvalitnější a flexibilnější služby. „Bude zaměstnávat kolem padesáti lidí. Ti budou na dosah, 220 pracovních dnů budou plnohodnotně pracovat pro město. Nasmlouvané firmy nám oproti tomu neposkytnou padesát lidí pro město na jeden den,“ podotkla.

Dosud podle ní uklízeli Českou Lípu především pracovníci veřejně prospěšných prací. Těch však rok od roku ubývá. V minulosti jich zde pracovalo 65, loni 15 a v letošním roce čtyři. Jejich úbytek připisuje Volfová na vrub státu, který podstatně snížil příspěvek na platy těchto pracovníků.

Jednatelem technických služeb byl jmenován Filip Drchota, bývalý velitel hasičské stanice v České Lípě, kde posledních deset let vedl tým padesáti lidí. Měl na starosti personální otázky, školení, chod stanice, správu budov, financování a nechybí mu prý ani znalost techniky, která sloužila nejen hasičům, ale již budou používat i technické služby.

Prvotní nákup techniky

„Jednatel musí mít kvality profesní, ale také lidské. Musí mít schopnost přitáhnout do technických služeb lidi, kteří budou chtít pracovat. Ti by měli být schopni dělat kumulovaně různé práce,“ nadnesla starostka, podle níž hasičský záchranný sbor bude opouštět řada takových lidí. I z nich by mohli proto vzejít noví zaměstnanci.

Drchota, který brzy začne obsazovat některé pozice, se pustí také do veřejných zakázek na techniku. Na svůj úkol se podle svých slov připravoval již od minulého roku. Pravidelně navštěvoval technické služby v jiných obcích, účastnil se dnů otevřených dveří a výstav dodavatelů či výrobců komunální techniky. Tu bude třeba začít řešit hned na začátku, protože se na její dodání běžně čeká 10 až 12 měsíců.

Podle Drchoty bude třeba při pořizování techniky reagovat na dlouhodobou změnu počasí, kdy se Česká Lípa nepotýká s přívaly sněhu, ale spíše s mrznoucími mlhami od podzimu do jara. Postřik chodníků by měl přinést zlepšení. „S touto technologií zatím mají zkušenost jen dvojí technické služby v republice. My s nimi jednáme a budeme se snažit něco takového přinést i do České Lípy,“ slíbil.

Zaměstnanci s více odbornostmi

„Co se týče personálu, máme už spoustu lidí předjednaných. Moje priorita je, abychom zaměstnávali lidi, kteří jsou univerzální a mají spoustu odborností,“ nechal se slyšet.

Kromě kvalitního zázemí chce zaměstnancům nabídnout takové ohodnocení, jež předčí mzdy v okolních průmyslových podnicích.

Zastupitelé odsouhlasili základní kapitál společnosti ve výši 50 milionů korun. Postupně do ní město vloží dalších 100 milionů. Zastupitelé schválili také vložení areálu v Poříční ulici do majetku firmy, která v něm po rekonstrukci bude sídlit. Areál má v současné době 17 nájemníků, zhruba polovině z nich město vypoví smlouvu.

„Areál je dlouhodobě podfinancovaný, třicet let se na něj nesáhlo. Věříme, že ho dají dohromady technické služby vlastními zaměstnanci,“ svěřila starostka, podle níž počáteční ztrátovost společnosti bude trvat jen do doby, než zahájí svou činnost. „Což je závislé i na nákupu techniky, kterou se budeme snažit pořídit v co nejkratším čase,“ ujistila.