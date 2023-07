Liberecké muzeum zdobí veterán RAF. Vrátil se do města, kde ho vyrobili

Deset párů silných rukou se opřelo do karoserie, dřevěná rampa zapraskala a na piedestal vyjel unikátní, více než sto let starý automobil RAF 18/22. Návštěvníci Technického muzea Liberec ho tu mohou obdivovat až do podzimu. Pro exponát se jedná o symbolický návrat domů. Právě v Liberci ho kdysi zaměstnanci továrny vyrobili.