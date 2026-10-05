Místo bakalářek projekty a ústní zkoušky. Liberecká univerzita mění výuku kvůli AI

Čím více studentů, tím vyšší pravděpodobnost, že si při psaní prací někdo vypomůže umělou inteligencí. Technická univerzita v Liberci eviduje v novém akademickém roce 7 800 studentů, což je meziročně o zhruba 800 více.
Jestli povolají AI jen ke stylistickým úpravám, nebo snad k sepsání svých prací, zůstává na jejich uvážení, případně svědomí. Aby však akademické vzdělání neztrácelo na svém významu, univerzita mění přístup ke zkoušení či zadávání prací.
Testujete spíš schopnosti absolventů, které nabyli během bakalářského studia, jejich kompetence než teoretické znalosti.