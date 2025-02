Málo učitelů angličtiny? Pomoci může nový obor na Technické univerzitě

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci je už nyní připravená nabrat více uchazeček a uchazečů o studium angličtiny. A to díky anglofonním studiím. Do nového studijního programu se mohou hlásit zájemci, výuka pro akademický rok 2025/2026 začne v září 2025.

„Nový bakalářský studijní program může pomoci navýšit počty kvalifikovaných učitelek a učitelů angličtiny v českém školství, paradoxně i přes to, že je to neučitelský studijní program,“ řekl děkan fakulty Aleš Suchomel.

„Každoročně máme právě na anglickém jazyku se zaměřením na vzdělávání značný převis uchazečů, ale významná část učit nechce, chce se odborně zdokonalovat v angličtině. Právě pro ně je nový studijní program ideální. Místa na učitelské angličtině by pak byla volná pro ty, kteří chtějí angličtinu opravdu učit. A učitelek a učitelů anglického jazyka bude jistě v následujících letech potřeba mnohem více.“

Až čtyřicet studentů

Nový studijní program je možné studovat samostatně nebo v kombinaci se španělštinou či němčinou. Fakulta si od toho slibuje navýšení počtu studentek a studentů také u těchto dvou jazykových zaměření. Do pilotního ročníku anglofonních studií může nastoupit třicet až čtyřicet studentů.

Přihlášky do studijního programu anglofonní studia stejně jako do všech dalších bakalářských i navazujících studijních programů přijímá fakulta do konce března.

„V posledních letech se na naši fakultu hlásí přibližně 400 uchazeček a uchazečů o angličtinu v různých učitelských kombinacích, ke studiu jich pak nastupuje okolo 150. Řada z nich ale už během studia deklaruje, že nechtějí učit, a skutečně významné procento pak do učitelské profese nenastoupí. Díky novému programu tak otvíráme šanci třiceti až čtyřiceti studentům, kteří angličtinu učit chtějí,“ dodal Suchomel.

Podle něj nelze přesně vyčíslit, kolik učitelek a učitelů angličtiny v českém školství chybí a kolik bude potřeba od roku 2027, kdy začne platit revidovaný rámcový vzdělávací program. Přesná čísla pedagogické fakulty nemají.

„Nicméně je to i regionální záležitost, obecně lze říci, že aprobovaných učitelů a učitelek tolik nechybí ve velkých městech s relativně velkými pedagogickými fakultami, jako je Praha a Brno. V regionech včetně našeho je situace už výrazně složitější,“ vysvětlil Suchomel.

Mladší děti potřebují jiný přístup

Někteří odborníci také upozorňují na problém, že učitelé druhého stupně základní školy nemají přípravu na to, aby učili angličtinu v první třídě. Mladší děti totiž potřebují jiný přístup než starší žáci.

„Děti v první třídě jsou jiné, uvažují jinak. Těm učitelům (druhého stupně) chybí kompletně pedagogicko-psychologická příprava i oborově-didaktická na to, aby pracovali s malými dětmi, které jinak uvažují, jinak reagují, mají jiné potřeby,“ uvedl například děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Antonín Jančařík.

Učitelé prvního stupně jsou podle něj nyní připravovaní na to, aby vyučovali cizí jazyk od třetí do páté třídy. Se změnou, podle které se mají děti učit anglicky od první třídy, bude podle něj potřeba situaci analyzovat.