Univerzita navázala spolupráci s armádou, studenty čeká vojenský výcvik

„Jsme si vědomi toho, že armáda potřebuje zálohy, vypsáním takového volitelného předmětu bychom mohli náboru pomoci. Navíc armáda nováčky odmění částkami přesahujícími až sto tisíc korun v prvním roce zařazení do aktivních záloh, což by mohlo být také motivační,“ podotýká rektor univerzity Miroslav Brzezina.

„Chceme podpořit studenty, kteří se rozhodli dát své schopnosti do služeb obrany naší země, velmi si toho vážíme. Vzhledem k válce na Ukrajině nabývá téma obrany republiky zásadního významu,“ dodává prorektorka Lenka Burgerová, která je sama členkou aktivních záloh a rovněž garantkou nového volitelného předmětu.

Do právě započatého akademického roku se na Technické univerzitě v Liberci zapsalo celkem 6 800 studentů, což je o 400 více než v minulém roce. Nejvíce jich přibylo na fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a fakultě strojní.

„Snažíme se reagovat na poptávku v průmyslu a celé společnosti, takže jsme v minulosti připravovali a stále připravujeme dva nové studijní programy. První je Systémové inženýrství a logistika, který by měl dodávat už tak velký nedostatek pracovníků potřebných v průmyslových a strojírenských podnicích,“ vysvětluje děkan strojní fakulty Jaromír Moravec.

Udržitelné inženýrství

Druhý program v přípravě nese název Udržitelné inženýrství. Ten reaguje na aktuální potřeby současné společnosti v souvislosti s vytvářením a zpracováním odpadů. „Program by měl studentům nabídnout celou škálu předmětů, které pokrývají klíčové aspekty udržitelného rozvoje od materiálů přes technologie až po klasifikaci a analýzu odpadů, které vznikají při průmyslových aplikacích,“ nastínil Moravec podrobnosti o chystaném mezioborovém programu, na jehož chodu se bude podílet až šest fakult.

Navzdory nárůstu studentů dosahují letošní čísla stále pouze úrovně před šesti lety. Strojní fakulta se proto nově společně s vedením Libereckého kraje i regionálními firmami zaměří s osvětou kromě středních škol také na školy základní a mateřské. I letos se chystá uspořádat řadu soutěží, veletrhů a dalších akcí.

„Možná i to má za důsledek ten lehký nárůst studentů. I tak je ale bohužel situace napříč republikou v oboru obtížná a úspěšnost na technických školách není příliš vysoká. Inženýrů, kteří odcházejí do technické praxe, není tolik, kolik by jich bylo potřeba. Praxe po nás chce za celou republiku zhruba dvouapůlnásobek toho, kolik jsme schopni jako všechny univerzity vyprodukovat,“ vypočítává děkan.

Zájem o koleje

Na univerzitních kolejích se letos ubytovalo zhruba 2 400 studentů, což je přibližně o 160 více než loni. „Vidíme, že studenti zkrátka chtějí bydlet na kolejích, protože částky, které vyžaduje soukromé bydlení, jsou pro ně vysoké. Často ještě musí zaplatit kauci, na což neslyší, a jsou rádi, že můžou přijít, zaplatit si ubytování na měsíc a rozhodnout se co dál,“ objasňuje ředitelka univerzitních kolejí Iva Šídová.

Během letních prázdnin se na Harcově nezahálelo. Nejzásadnější opravou prošla budova D, kde se zateplila fasáda a dvojitá okna nově nahradila trojitá. Dále došlo například k výměně některých plynových kotlů nebo k úpravě kulových kohoutů ve stoupačkách, které by mohly pomoci s řešením zdejšího téměř každoročního problému s výskytem bakterie legionella.

Vedle toho univerzita s krajem a krajskou nemocnicí plánuje vybudování simulačního centra fakulty zdravotnických studií a stává se rovněž školicím centrem 3D tisku pro učitele ze základních i středních škol. Mezi největší akce letošního zimního semestru bude patřit Noc vědců, JobTUL Days a Den otevřených dveří.