Nadějná vědkyně z Technické univerzity v Liberci je poradkyní ministryně

Mladá doktorandka Markéta Klíčová prozrazuje, jak se dostala do poradního týmu ministryně Heleny Langšádlové, čím se dosud zabývali i to, co trápí mladé vědce.

„Nechceme-li, aby docházelo k odlivu mozků, musíme mladým lidem nastavit takové podmínky, aby se i z prestižních světových univerzit měli kam vrátit a předávat dál své zkušenosti,“ míní ministryně Langšádlová. Na důkaz svého přesvědčení se obklopila lidmi, kteří již v mladém věku přispěli k významným objevům na poli vědy.

Kromě Markéty Klíčové z Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci (TUL) je součástí neformálního týmu také kosmický inženýr a poradce generálního tajemníka NATO Jan Lukačevič, matematička Lenka Slavíková, držitelka Ceny Neuron Lucie Kalousová nebo vědec Filip Široký, který staví na svých zkušenostech ze švýcarského CERNu.

Klíčovou, která dosahuje slibných výsledků s chirurgickými nanonáplastmi v Česku i zahraničí, oslovila kancelář ministryně Langšádlové letos v lednu.

Celosvětový zájem o české nápady

„Všimli si mojí práce, možná byly stěžejní i zahraniční zkušenosti… a tak mě pozvali, zda bych se nechtěla zapojit. Dává mi to velký smysl a jsem ráda. Již nyní – teprve po pár měsících – mám pocit, že se něco děje. Že se skutečně paní ministryně snaží zlepšovat podmínky mladých vědců a doktorandů,“ zamýšlí se Klíčová, která má své místo i v žebříčku Forbes 30 pod 30.

Dosud se snažila posouvat život doktorandů k lepšímu alespoň na univerzitní a lokální úrovni. Nyní dostala slovo i na vyšších místech, kde se snaží studium pro mladé vědce zatraktivnit. „Velmi mi na tom záleží. My Češi máme unikátní nápady, o které je zájem celosvětově. Nechtěla bych, aby česká věda skončila na tom, že mladí inženýři odcházejí raději do zahraničních byznys sfér,“ dodává.

Společně s kolegy upozornili ministryni například na problematiku směšného finančního ohodnocení, kdy doktorandi pobírají pouze státní stipendium, které je o několik tisíc nižší než minimální mzda. S tím souvisí i chybějící nárok na mateřskou dovolenou, protože studium se do odpracovaných let nezapočítává. Doktorandům se nevyhýbají ani problémy s půjčkou na bydlení – kterou si nemohou vzít, protože nemají řádný úvazek.

„Nedává to smysl, když vezmete v potaz, že na doktorském studiu působí mladí lidé přibližně ve věku 25 až 30 let. Na řešení těchto a podobných problémů spolupracuji například se Smart akcelerátorem Libereckého kraje, velmi mi pomáhají a podporují mě,“ říká talentovaná vědkyně.

Jak to uplatnit v praxi

Poradní tým se sešel s ministryní poprvé v únoru, schůzky se konají jednou měsíčně. Na řadu přišla kromě finančních podmínek či mateřské dovolené také témata jako návrat českých vědců ze zahraničí nebo projekty pro mladé vědce. Na příštím jednání, které proběhne v prostorách poslanecké sněmovny, budou probírat transfer výzkumných výsledků do praxe.

„Pro paní ministryni je velmi důležitá přímá zpětná vazba z univerzit, z podstaty věci ani nemůže vědět, jaké konkrétní problémy trápí nás, mladé vědce. Proto vytvořila tuto platformu. Jsem jí za to velmi vděčná, osobně si myslím, že je to dobrá cesta,“ uzavírá devětadvacetiletá Markéta Klíčová, která kromě svých vědeckých poznatků může nabídnout také zkušenosti z působení ve Finsku či Spojených státech.