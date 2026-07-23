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Technická univerzita začala se stavbou nové budovy, vyjde na půl miliardy

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  15:25
Po problémech se získáním dotací a několikaměsíčním zpoždění začíná stavba objektu E2 v kampusu Technické univerzity v Liberci (TUL). Moderní budova za půl miliardy by se měla studentům otevřít v roce 2028, kdy jediná vysoká škola v kraji oslaví 75 let od svého založení.

Podle oblastního ředitele Metrostavu Jana Syrůčka je výstavba pětipodlažní budovy se zelenou střechou na samém počátku. „Řešíme trochu problematiku projektové dokumentace, ale během měsíce by měly být zemní práce včetně záporového pažení hotové,“ ujistil.

Poté Metrostav nakoupí železobetonovou monolitickou konstrukci a stavba poroste. Podle Syrůčka by práce neměly omezovat studenty ani zaměstnance TUL, hlučnější budou vrtací soupravy, ty však povolají během prázdnin.

Po problémech se získáním dotací a několikaměsíčním zpoždění se rozbíhá stavba budovy E2 v kampusu Technické univerzity v Liberci. (23. července 2026)
Budova za půl miliardy by měla studentům sloužit od roku 2028, kdy jediná vysoká škola v kraji oslaví 75 let od svého založení. (23. července 2026)
Moderní budova za půl miliardy by se měla studentům otevřít v roce 2028. (23. července 2026)
V současnosti největší investiční akci liberecké univerzity provázejí komplikace. Z budovy E2, která se měla za téměř půl miliardy korun bez daně rekonstruovat, toho totiž po loňské demolici moc nezbylo. Vedení vysoké školy nyní řeší, jak zachovat dotace, bez nichž by rozšíření kampusu a vznik simulačního centra urgentní medicíny nebyly možné. (19. května 2026)
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„Studenti a zaměstnanci, kteří tu byli zvyklí parkovat, pocítí, že tu bude méně parkovacích míst,“ poznamenal. „Jinak si nemyslím, že to bude nějaký extrémní zásah do chodu univerzity.“

Staveniště v srdci kampusu je oplocené, vévodí mu těžká technika. Vítěz soutěže Metrostav pozemek převzal 22. června, stavbu by měl podle smlouvy dokončit za 18 měsíců.

Zhruba 180 milionů korun za ni zaplatí univerzita z vlastních prostředků, kolem 320 milionů půjde z dotací ministerstva školství. Jejich získání ale nebylo bezproblémové.

Dotace jsou na dostavbu univerzitní budovy, z ní ale po demolici moc nezbylo

Místo toho, aby se univerzita letos pustila do dostavby existující budovy, bývalé vedení podle Kocourka na základě špatného rozhodnutí budovu loni nechalo zbourat.

„V květnu jsme nemohli projekt zahájit kvůli podmínkám čerpání dotací. Nejméně dva dotační tituly nebyly určené na výstavbu nových budov,“ shrnul s tím, že se podařilo situaci vyřešit díky novému stavebnímu zákonu platnému od nového roku.

„To, co dneska zahajujeme jako investiční výstavbu, je fakticky – de iure – dostavba budovy E, kterou tady v kampusu máme,“ osvětlil rektor.

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Původně měly v E2 najít zázemí kromě ekonomické fakulty a univerzitní knihovny také simulační centrum a část prostorů měla využívat katedra designu. Od tohoto záměru univerzita částečně ustoupila.

Katedra designu TUL se z Jehlářské ulice v Jablonci nad Nisou podle rektora příliš stěhovat nechce, a druhé největší město kraje by na svém území pracoviště rádo udrželo.

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A simulační centrum urgentní medicíny, kde se budou pomocí simulátorů vzdělávat studenti i pracovníci krajské záchranné služby a nemocnice, nakonec postaví v budově H v centru Liberce.

„Celou budovu H postupně zrekonstruujeme tak, aby ji mohla využívat fakulta zdravotnických studií a měla všechny prostory centrálně umístěné v jedné budově,“ poznamenal Kocourek s vidinou kompletního přesunu do roku 2030.

„Spolupráce mezi fakultou a krajskou nemocnicí je velmi těsná jak ve výuce, tak ve vědě a výzkumu. Takže nám to dává smysl i z geografického úhlu pohledu, protože budova H je kousek od nemocnice,“ uzavřel.

21. května 2026
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