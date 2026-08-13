Technaři odvolali ohlášený pochod proti vyhlášce, která omezuje taneční párty

„V této záležitosti proběhlo v uplynulých týdnech mnoho konzultací, schůzek, telefonátů a porad. Děkuji všem, kteří se na řešení této problematiky podíleli, za jejich spolupráci a pomoc. Velké poděkování patří především zástupcům Policie ČR za aktivní přístup a součinnost,“ uvedla starostka Markéta Khauerová. Město podle ní bude situaci i nadále sledovat.
Technaři pokojný pochod proti nové vyhlášce ohlásili v červenci. Vyhláška byla reakcí na dvoudenní technoparty, kterou v květnu ukončila policie. Zastupitelé následně zpřísnili obecně závaznou vyhláškou pořádání podobných akcí typu technoparty.
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Město po taneční party zpřísnilo vyhlášku. Přijedeme na pochod, oznámili technaři
„Vedení města prověřilo všechny možnosti, které v této věci má. Na základě konzultací s Policií ČR i odborníky na problematiku shromažďovacího práva bylo městu potvrzeno, že oznámenému shromáždění nelze za současného stavu zabránit, protože bylo oznámeno podle zákona,“ podotkla v červenci starostka Khauerová.
Pochod měl začít 28. srpna ve 12 hodin u vlakového nádraží, vést hlavními ulicemi města a skončit o půlnoci na soukromém pozemku u města. Pořadatel očekával jeden až tři tisíce účastníků, tedy podstatně více než při květnové technoparty Summer Pirates. Podle policejní mluvčí Kláry Jeníčkové se jí tehdy účastnilo zhruba pět set lidí.