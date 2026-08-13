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Technaři odvolali ohlášený pochod proti vyhlášce, která omezuje taneční párty

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  16:05
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

Ohlášený pokojný pochod proti nové závazné vyhlášce v Hodkovicích nad Mohelkou 28. srpna nebude. Do města se mělo sjet až několik tisíc lidí. Pořadatel ve čtvrtek městu oznámil jeho zrušení.

„V této záležitosti proběhlo v uplynulých týdnech mnoho konzultací, schůzek, telefonátů a porad. Děkuji všem, kteří se na řešení této problematiky podíleli, za jejich spolupráci a pomoc. Velké poděkování patří především zástupcům Policie ČR za aktivní přístup a součinnost,“ uvedla starostka Markéta Khauerová. Město podle ní bude situaci i nadále sledovat.

Technaři pokojný pochod proti nové vyhlášce ohlásili v červenci. Vyhláška byla reakcí na dvoudenní technoparty, kterou v květnu ukončila policie. Zastupitelé následně zpřísnili obecně závaznou vyhláškou pořádání podobných akcí typu technoparty.

Město po taneční party zpřísnilo vyhlášku. Přijedeme na pochod, oznámili technaři

„Vedení města prověřilo všechny možnosti, které v této věci má. Na základě konzultací s Policií ČR i odborníky na problematiku shromažďovacího práva bylo městu potvrzeno, že oznámenému shromáždění nelze za současného stavu zabránit, protože bylo oznámeno podle zákona,“ podotkla v červenci starostka Khauerová.

Pochod měl začít 28. srpna ve 12 hodin u vlakového nádraží, vést hlavními ulicemi města a skončit o půlnoci na soukromém pozemku u města. Pořadatel očekával jeden až tři tisíce účastníků, tedy podstatně více než při květnové technoparty Summer Pirates. Podle policejní mluvčí Kláry Jeníčkové se jí tehdy účastnilo zhruba pět set lidí.

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