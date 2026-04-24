Z terminálu rozstrkali taxíky do ulic. Bude míň zákazníků a dražší jízdy, zlobí se řidiči

„Tato část ulice bude upravena do takzvané sdílené zóny, kde již nebude omezován vjezd pro zásobování. Do doby zřízení sdílené zóny bude na vyhrazená stání možný vjezd,“ zdůvodnil náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert přesunutí taxislužby do ulice 1. máje.
Podle něj je ve všech pěších zónách stejný čas pro vjezd zásobování. Kolize mezi jednotlivými režimy by neměla nastat, protože se bude jednat o sdílenou zónu.
„Vymezení stání bylo povoleno Policií České republiky a odborem dopravně správních agend. Hlavní pěší trasa vede spíše podél obchodního centra Fórum, tato část projde rekonstrukcí,“ uvedl Lenert. Součástí změn má být přesun tramvajové zastávky z Rybníčku k přemístěné zastávce ve směru Fügnerova.
Taxikáři upozorňují, že změna dopadne především na zákazníky. Podle Emanuela Bořánka z Transport & Liberec-taxi.cz se prodlouží trasy a stoupne cena.
„Každá jízda se prodraží minimálně o 30 korun i více. Taxi z ulice 1. máje pojede k Babylonu, tam je přikázaný směr doprava, takže se musí přes benzínku otočit, a to je o minimálně 500 metrů navíc, což dělá ten rozdíl,“ podotkl.
Zároveň tvrdí, že služba může být hůře dostupná pro starší lidi. „Babičky a dědové budou mít každé ráno problém dojít s nákupem k taxíku,“ popsal. Stanoviště taxi ve Fügnerově ulici přitom fungovalo jako důležitý dopravní bod u terminálu městské hromadné dopravy (MHD).
„Město s námi nediskutovalo“
„Když někdo přijel autobusem z Prahy a spěchal, taxi bylo nejjednodušší varianta. To samé při zpoždění MHD, když člověk potřeboval na vlakové nebo autobusové nádraží. Naskočil a nic mu neujelo,“ upřesnil Bořánek.
Řidiči i provozovatelé taxislužeb kritizují způsob, jakým město změny oznámilo. „Město vypovědělo smlouvy na další rok a vůbec nediskutovalo. Někteří majitelé taxislužeb si vzali prostor a vyjádřili se k tomu na zasedání, ale reakce nepřišla,“ dodal Bořánek.
Podobnou zkušenost popsala i spolumajitelka Central Taxi Alena Šťastná. „Nikdo nás neinformoval. Dozvěděli jsme se to z médií. My jsme se s nimi scházeli a chodili na radnici,“ poznamenala.
Přitom argumenty, proč stanoviště na Fügnerově ulici nerušit, byly podle Bořánka věcné. „Třeba na setkáních padlo od jednoho majitele taxislužby, že jsme takoví hlídací psi na Fügnerově ulici,“ zmínil.
V noci není na Fügnerově bezpečno
„Město slibuje, že tam přidá služebnu městské policie, ale jedna hlídka bude pořád vyjíždět na různé další věci, které se tam dějí, a nikdy tam ten strážník nebude pořád,“ podotkl s tím, že od jedenácti do tří hodin v noci není na Fügnerově ulici bezpečno.
„Ženské, které přijedou autobusem a mají to z Fügnerky 800 metrů domů, raději přejdou na taxíka za nějakých 60 nebo 70 korun, než aby šly pěšky,“ řekl příklad.
Podle Šťastné přijdou řidiči taxíků o výdělky. „Je to úplně likvidační. Končí nám řidiči, protože telefony je neuživí. Fügnerka nám tvořila 80 procent výdělku,“ pověděla. Změna podle ní dopadne i na zákazníky. „Cesta, která je stála sto korun, teď bude stát dvě stě. Lidé si přestanou taxi brát.“
Navíc změna přišla bez přechodného období. „Včera nám sundali značky. A dneska už tam stát nemůžeme a kontrolují to policisté,“ upřesnila ve středu taxikářka.
Přitom nedávno náměstek Lenert potvrdil novinářům, že řidiči taxi mohou do Fügnerovy ulice i nadále zajíždět pro zákazníky na zavolání. Město podle něj do budoucna zvažuje další omezení v rámci zklidňování pěší zóny. Šťastná se tuto informaci také dozvěděla až z médií.
Bývalého náměstka primátora Tomáše Kyselu pobouřilo samotné značení v ulici 1. máje. „Tohle přeci nemohlo projít, to je sci-fi. Nebo úplná hloupost navrhovatele. To je absurdní,“ napsal na sociální síti.
V ulici stále platí od loňského roku omezení pro zásobování a podnikatelé upozorňují na dvojí metr. Některým podnikatelům vadí, že zatímco zásobování podléhá přísným časovým omezením, taxikáři mají výjimku.
„Největší dodavatel mi jezdí z Jihlavy, tak samozřejmě mu nemůžu určovat, v kolik sem přijede. On dostane pokutu, i když vykládá zboží pár minut. A taxi tady stát mohou,“ popsal Aleš Kořínek, majitel Zdravé výživy, která sídlí v ulici 1. máje. „Místo toho, aby byli taxikáři v centru na jednom místě, tak je teď radní rozstrkají všude,“ dodal.
Lokalita se promění
Další stanoviště pro taxikáře jsou v ulici Na Rybníčku, před vlakovým nádražím v Nákladní ulici, na Perštýně nebo ve Švédské ulici u domu kultury. V Revoluční ulici fungují dvě stanoviště nočního stání od 18 do 8 hodin.
Náměstek Lenert upřesnil, že za čtvrt roku by se měla proměnit dvě současná stání pro taxi na místa pro zásobování na náměstí Dr. E. Beneše u Partners Banky.
Podle náměstka primátora pro architekturu Jiřího Janďourka má přesun taxislužby z Fügnerovy přispět k celkové proměně prostoru u terminálu. „Uvolněním prostoru, který doposud využívaly taxislužby, se místo promění nejen pro pěší, ale i další účastníky provozu v této pěší zóně. Zklidní se doprava a tím pádem zvýší celková bezpečnost,“ uvedl.
Plán městské tržnice
Město chce obnovit zeleň a postupně proměnit mobiliář. „Odstraňovat budeme například nevhodné a zastaralé betonové truhlíky, které dusí stromy a jsou i zdrojem problémů s komunální odpadem,“ popsal Janďourek.
Do budoucna by podle něj mohla část prostoru sloužit třeba jako městská tržnice. „Zatím je to pouze můj návrh, který vychází z inspirace například v Praze na Tylově náměstí.“
„Můžeme garantovat, že se touto postupnou proměnou výrazně zvýší bezpečnost v dopravě, a to zejména ve vztahu k terminálu MHD. Jsem přesvědčený, že to ocení cestující, a to zejména rodiče s dětmi, ale i senioři a lidé s fyzickým znevýhodněním,“ uzavřel.