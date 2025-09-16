„Z jednoho havarovaného vozidla bylo nutné za pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení vyprostit osobu, která byla předána do péče záchranné službě,“ uvedl hasičský záchranný sbor Libereckého kraje v příspěvku na sociálních sítích.
|
Zraněného pak hasiči pomohli záchranářům transportovat do vrtulníku.
Na palubě autobusu cestovalo celkem 13 lidí včetně řidiče. Posádka druhého osobního auta, které havarovalo, se též obešla bez zranění. U všech vozidel provedli hasiči protipožární opatření.
