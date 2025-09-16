Srážka autobusu a dvou aut na Semilsku. Pro vážně zraněného letěl vrtulník

  17:13
Hasiči zasahovali v úterý u vážné dopravní nehody dvou osobních automobilů a autobusu v Tatobitech na Semilsku. Jednoho člověka museli vyprošťovat s pomocí hydraulického zařízení, nikdo další se nezranil. Doprava je nyní řízena kyvadlově.
Hasiči v Libereckém kraji zasahovali u dopravní nehody dvou osobních automobilů a autobusu v Tatobitech na Semilsku. (16. září 2025) | foto: Hasiči Libereckého kraje

„Z jednoho havarovaného vozidla bylo nutné za pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení vyprostit osobu, která byla předána do péče záchranné službě,“ uvedl hasičský záchranný sbor Libereckého kraje v příspěvku na sociálních sítích.

Dramatická nehoda policie v Praze. Auto skončilo na boku, na kola ho vrátili svědci

Zraněného pak hasiči pomohli záchranářům transportovat do vrtulníku.

Na palubě autobusu cestovalo celkem 13 lidí včetně řidiče. Posádka druhého osobního auta, které havarovalo, se též obešla bez zranění. U všech vozidel provedli hasiči protipožární opatření.

