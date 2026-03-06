Lyžař zemřel na sjezdovce v Jizerských horách, narazil do stromu

Autor: ,
  14:24aktualizováno  14:48
Na sjezdovce v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák v Jizerských horách dnes po nárazu do stromu zemřel mladý český lyžař. Okolnosti tragické nehody vyšetřuje policie. Sjezdovka byla podle provozovatele areálu upravená.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Horská služba

K tragédii došlo v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák v Albrechticích v Jizerských horách.

„Mladý lyžař z dosud nezjištěných příčin v průběhu své jízdy narazil do stromu. Bohužel i přes veškerou snahu všech záchranářů v místě události mladý muž zemřel,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

K určení příčiny jeho smrti bude nařízena soudní pitva. „Veškeré okolnosti celé tragické události nyní na místě šetří jablonečtí kriminalisté,“ dodala mluvčí.

U neštěstí zasahovali krajští záchranáři, kteří povolali vrtulník. „Na místě probíhala několik desítek minut resuscitace, ale bohužel byla neúspěšná a náš lékař konstatoval smrt,“ zmínil mluvčí záchranné služby Michael Georgiev a doplnil, že se jednalo o velmi mladého muže.

Viděli jste monolyžaře? Svědky tragédie v Harrachově pomáhá hledat i dcera zemřelé

Ředitel Ski bižu Pavel Bažant, která areál provozuje, neví, co se mohlo stát. „Je nám to moc líto. Bylo to za normálního provozu, tratě byly upravené, v dobrém stavu, moc lidí nebylo a nevíme, proč se to stalo. Musel vyjet mimo sjezdovku. Proč? To je otázka vyšetřování,“ uvedl Bažant.

Na Jablonecku jde v krátké době o druhou tragickou nehodu na sjezdovce. V Harrachově v Krkonoších zemřela v pátek 20. února seniorka po střetu s jiným lyžařem jedoucím na takzvané monolyži.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Linka 158 opět v akci. Policisté z bílého autobusu lovili hříšníky na dálnicích

Prohřešky řidičů pomáhal odhalit policejní autobus

Uvidíte-li bílý autobus Iveco s tmavšími skly, zbystřete pozornost. Za okny totiž mohou být policisté „na výletě“ s kamerami, jimiž nenatáčejí krásy České republiky, ale prohřešky řidičů. Naposledy...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Senior odevzdal cizinci v igelitce 540 tisíc, aby se mu zhodnotily. Už mířily pryč

Důvěřivý senior dal muži 540 tisíc, protože věřil v jejich zhodnocení.

Policisté v minulých dnech zastavili na dálnici D35 řidiče, u kterého našli větší množství peněz. Dvacetiletý cizinec však nebyl schopen policii objasnit jejich původ. Ta na místo přivolala hlídku...

Lyžař zemřel na sjezdovce v Jizerských horách, narazil do stromu

V Jizerských horách dvakrát po sobě zasahoval vrtulník.

Na sjezdovce v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák v Jizerských horách dnes po nárazu do stromu zemřel mladý český lyžař. Okolnosti tragické nehody vyšetřuje policie. Sjezdovka byla podle...

6. března 2026  14:24,  aktualizováno  14:48

Světový unikát z Česka, nanonit může snížit riziko obávaného onemocnění chrupu

Probiotickou zubní nanonit, která může snížit riziko parodontózy, vyvinul tým...

Probiotickou zubní nanonit, která může snížit riziko parodontózy, vyvinul tým vědců Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s lékaři a odborníky z několika českých institucí. Nový typ zubní nitě...

6. března 2026  10:38

VIDEO: Zdrogovaný řidič zběsile ujížděl policii, druhý den zapálil známým auto

Hazardér například předjížděl na plné čáře v zatáčce.

Rychlostí až 170 kilometrů v hodině ujížděl českolipským policistům muž pod vlivem alkoholu i drog. Ohrozil několik řidičů a sám se málem vyboural. K řízení vozidla přitom neměl oprávnění. Druhý den...

6. března 2026  10:35

Vzácný kakadu v leknutí vylétl na vysoký strom, do akce kvůli němu museli hasiči

Hasič dle pokynů paní majitelky ve výšce natáhl paži směrem k papouškovi a ten...

Papouška kakadu v hodnotě několika desítek tisíc korun museli odchytit jablonečtí hasiči. Opeřenec majitelce ulétl na vysoký strom a odmítal se vrátit. Hasiči použili automobilový žebřík a ochočené...

5. března 2026  15:11

Proč se neodvolali? Starosta se diví postupu památkářů v kauze Walderode

Tomáš Hocke je starostou Turnova už od roku 2013. Je také za SLK zastupitelem...

Dědička rodu Des Fours Walderode Johanna Kammerlanderová získala zpět mobiliář zámku Hrubý Rohozec. Kromě toho jí soud už v minulém roce vydal jeden z žádaných pozemků v Turnově. S vydáním město...

5. března 2026  11:41

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Napouštění liberecké přehrady se blíží, za úpravu okolí dá město 80 milionů

Liberecká přehrada nyní prochází velkou opravou, která potrvá ještě nejméně dva...

Liberec zaplatí za úpravy okolí přehrady Harcov skoro 80 milionů korun. V soutěži dostalo město sice jedinou nabídku, je ale o 16 milionů nižší, než čekalo. S výsledkem jsme spokojení, řekl ve středu...

4. března 2026  13:58

Ve Špindlerově Mlýně se při srážce s lyžařem vážně zranila snowboardistka

Záchranáři zasahovali u srážky lyžaře a snowboardistky ve Špindlerově Mlýně....

Na dojezdu černé sjezdovky na Pláních ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších se v úterý odpoledne srazili lyžař a snowboardistka. Zasahovali u nich členové horské služby i zdravotničtí záchranáři. Pro oba...

4. března 2026  12:44

Přes noc se před panelákem objevil balvan. Zatarasil jediný vchod

Obyvatele panelového domu v České Lípě překvapila v časných ranních hodinách...

Obyvatele panelového domu v České Lípě v úterý časně ráno překvapila podívná překážka. U jediného vstupu do budovy někdo přes noc umístil velký kámen, který bránil průchodu. Na místo proto vyrazili...

4. března 2026  12:15

Drama při tréninku. Nadějný cyklista Žitný se v Jablonci srazil s autem

Adam Žitný (vlevo) patří k nadějím cyklistického týmu Cyklostar Pirelli.

Trénink, který měl být součástí běžné přípravy na sezonu, skončil nečekaným dramatem. Talentovaný cyklista Adam Žitný se v neděli v poledne vydal na silničním kole do jabloneckých ulic. Po srážce s...

4. března 2026  10:25

Škodí vodáci na Jizeře chráněným vrankám? Výzkumníci sledovali ryby s čipem

Někdo se hned na začátku cesty ochladil v řece a vykoupal i s oblečením.

Vodáci, kteří splouvají řeku Jizeru v CHKO Český ráj mezi Turnovem a Železným Brodem, neohrožují populaci chráněných ryb vranek obecných. Ukázala to studie Hydrobiologického ústavu Biologického...

4. března 2026  8:53

Trávník v Jablonci ovlivnil i penalty. Byl šílený, ale pro oba stejný, shodli se slávisté

Útočník Jablonce Singhateh v přetlačované s kapitánem Slavie Vlčkem.

Je to podobná situace jako před rokem. V lize jsou suverénní, ale v poháru vypadli už ve čtvrtfinále. „Celková nespokojenost z naší strany určitě je, hlavně z některých výkonů, nechci být konkrétní....

3. března 2026  22:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.