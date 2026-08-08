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Pobodání v Tanvaldu policie vyšetřuje jako pokus o vraždu dvou lidí

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  11:15
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Kriminalisté vyšetřují násilný trestný čin v Tanvaldu, při kterém s bodným zraněním skončili v nemocnici tři lidé, jako pokus o vraždu dvou osob, informovala policie na sociální síti X.

Dva muži a jedna žena byli po pátečním incidentu vážně zraněni, dva z nich byli převezeni do nemocnice letecky ve velmi vážném stavu. Mezi zraněnými byl i podezřelý z útoku, kterého policie zadržela. Navíc jedna žena byla zasažena slzotvorným plynem.

„Dnes odpoledne došlo v Tanvaldu k násilnému trestnému činu, který si vyžádal nasazení IZS. Útočníka jsme bezprostředně po činu zadrželi, občanům proto již nehrozí žádné nebezpečí. Další informace poskytneme, až to bude možné,“ uvedla v pátek policie.

Útočník v Tanvaldu pobodal několik lidí. Tři těžce zranění, z toho dva velmi vážně

„Došlo tady k aktivnímu útoku,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí záchranné služby Petr Matějíčka po 16. hodině v den útoku. „My máme v péči tři pacienty, dva v kritickém stavu. Na místo jsme povolali tři vrtulníky, nakonec byl jeden odvolaný. Na místě máme pět pozemních posádek.“

Po 18. hodině Matějíčka upřesnil, že dva zranění jsou ve velmi vážném stavu a jeden ve vážném. Dva pacienti byli letecky transportováni do nemocnic v Liberci a v Hradci Králové, třetího odvezli do liberecké nemocnice sanitkou. Jedním ze zraněných je i údajný pachatel útoku, jeho stav záchranáři ani policisté neupřesnili. Záchranáři se také postarali o jednu lehce zraněnou ženu.

Hospitalizovaný ve Fakultní nemocnici Hradec Králové je po operaci a mimo přímé ohrožení života. Zda jde o muže, nebo ženu, mluvčí nemocnice Jiří Vaněk nesdělil. „Je po náročné operaci, ve stabilizovaném stavu, stále je v umělém spánku a pomalu si bude odvykat od přístrojů. V naší péči bude i nadále,“ uvedl Vaněk.

Mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář nechtěl komentovat zdravotní stav pacientů.

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