Při požáru v panelovém domě v Tanvaldu zemřel muž, 30 lidí bylo evakuováno

V bytě ve 12. patře domu ve Sportovní ulici na sídlišti Výšina začalo hořet v sobotu před 21:00.
„Na místo okamžitě vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému. Z vrchních pater uvedeného domu bylo evakuováno 30 osob. V zasaženém bytě byl nalezen sedmačtyřicetiletý muž, který i přes veškerou snahu záchranářů na místě bohužel zemřel,“ uvedla Sochorová. K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva.
Požár likvidovali hasiči ze sedmi jednotek. Po jeho uhašení se evakuovaní obyvatelé mohli vrátit do svých domovů. „Veškeré okolnosti této tragické události včetně příčiny vzniku požáru nyní šetří jablonečtí kriminalisté, a to samozřejmě i ve spolupráci s hasiči,“ dodala Sochorová.