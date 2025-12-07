Při požáru v panelovém domě v Tanvaldu zemřel muž, 30 lidí bylo evakuováno

Autor: ,
  7:30
Při požáru v bytě v panelovém domě v Tanvaldu na Jablonecku zemřel v noci na neděli sedmačtyřicetiletý muž. Podle mluvčí regionální policie Dagmar Sochorové bylo z vrchních pater domu evakuováno 30 lidí. Škoda je podle hasičů za 100 000 korun, příčinu požáru vyšetřují kriminalisté.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

V bytě ve 12. patře domu ve Sportovní ulici na sídlišti Výšina začalo hořet v sobotu před 21:00.

„Na místo okamžitě vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému. Z vrchních pater uvedeného domu bylo evakuováno 30 osob. V zasaženém bytě byl nalezen sedmačtyřicetiletý muž, který i přes veškerou snahu záchranářů na místě bohužel zemřel,“ uvedla Sochorová. K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva.

Požár likvidovali hasiči ze sedmi jednotek. Po jeho uhašení se evakuovaní obyvatelé mohli vrátit do svých domovů. „Veškeré okolnosti této tragické události včetně příčiny vzniku požáru nyní šetří jablonečtí kriminalisté, a to samozřejmě i ve spolupráci s hasiči,“ dodala Sochorová.

