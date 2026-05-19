Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bude lebka Zdislavy vystavena? Mluví se o dohodě mezi policií a zlodějem

Autor:
  16:46
Lebka svaté Zdislavy, kterou před týdnem ukradl muž z baziliky v Jablonném v Podještědí, už nebude vystavena a vrátí se ke zbytku těla. Tak údajně zní dohoda, kterou uzavřeli kriminalisté s mužem, který ji po krádeži zalil do betonu a chtěl pohřbít v řece.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

S informací přišla televize CNN Prima NEWS. Existenci dohody reportérovi potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje spojené s vyšetřováním.

Výslech muže, který lebku odnesl minulý týden, trval několik hodin, ale k nalezení lebky nevedl. Policisté se proto dle svých slov uchýlili k nestandardním psychologickým postupům.

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý kvůli bohoslužbě.
Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí
Lebka se vrátí do baziliky, říká představený a dominikánský děkan Pavel Maria Mayer. (17. května 2026)
Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý kvůli bohoslužbě.
25 fotografií

„Po několika hodinách marného snažení přizvali k výslechu zástupce dominikánů a zkoušeli to na něj přes víru. Nakonec s ním sepsali dohodu, kde mu slíbili, že lebka už se vystavovat nebude. Teprve potom jim prozradil, že lebku zalil do betonu a kde ji najdou,“ popsal reportérovi zdroj obeznámený s postupem vyšetřování.

Redakce iDNES.cz se dominikánů už v minulosti na tuto dohodu ptala. „K tomu se nechci vyjadřovat,“ uvedl v nedělním rozhovoru převor dominikánského kláštera a děkan Pavel Maria Mayer.

Vystavování relikvií je tradice církve. Lebka se vrátí do baziliky, říká představený

Podle jiných informací měla zloděje rozmluvit přítomnost růžence, který k výslechu přinesli policisté.

Dohoda zabrala u soudu

Podle informací CNN Prima News byl ale text dohody přečten i před okresním soudem v České Lípě, který rozhodoval o návrhu na vzetí obviněného do vazby. Nakonec byl pachatel ponechán na svobodě pod dohledem probačních úředníků.

Restaurátoři dolovali lebku z betonu šestnáct hodin, výslech urychlil růženec

Renomovaný právník Jan Černý tvrdí, že zmíněná dohoda nemá žádnou právní závaznost. Podle něj zloděj kriminalisty i dominikány v podstatě vydíral a lebku měl jako rukojmí.

„Snaha policie získat zpět kradený předmět má podle mého názoru větší právní sílu, než řekněme procesní korektnost. O vymahatelnosti nemůže být řeč,“ uvedl Černý pro CNN Prima News. Dohoda učiněná pod tlakem podle něj není platná.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Policisté zadrželi zloděje lebky svaté Zdislavy. Přiznal se a prozradil její úkryt

Když se kněz Štěpán Filip připravoval na bohoslužbu, uslyšel dvě rány. Než se...

Českolipští kriminalisté zadrželi ve čtvrtek v podvečer ve Středočeském kraji 35letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Podle policie muž nestihl dokončit svůj plán. Sám po...

Zloděj v černém ukradl z baziliky lebku svaté Zdislavy nevyčíslitelné hodnoty

Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2025)

Neznámý pachatel odcizil v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy. Při útěku byl zachycen na záznamu kamery. Historicky je hodnota lebky zřejmě nevyčíslitelná, uvedla...

Zloděj zalil lebku Zdislavy do betonu. Arcibiskup žádá neprůstřelné sklo i alarm

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Kriminalisté zajistili lebku svaté Zdislavy ukradenou z baziliky v Jablonném v Podještědí. Zadržený pachatel jim vzácnou relikvii vydal. Zalil ji do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout. Muž...

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

Zloději lebky bych vyprosil milost u prezidenta, říká režisér Jiří Strach

Premium
Jiří Strach

V jeho filmech a seriálech se pravidelně objevují mysteriózní motivy či náboženstvím inspirované zločiny. Skutečný případ krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí ale režisér...

Bude lebka Zdislavy vystavena? Mluví se o dohodě mezi policií a zlodějem

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý...

Lebka svaté Zdislavy, kterou před týdnem ukradl muž z baziliky v Jablonném v Podještědí, už nebude vystavena a vrátí se ke zbytku těla. Tak údajně zní dohoda, kterou uzavřeli kriminalisté s mužem,...

19. května 2026  16:46

Další náplavka v Liberci vyjde na 64 milionů. Zmizí parkoviště, přibude lávka

Proměna liberecké části náplavky na Nise by měla začít letos, bude bezbariérová...

Město Liberec vybralo firmu pro obnovu levého břehu Nisy. Stavba za 64 milionů by měla začít v nejbližších měsících a hotovo by mohlo být v roce 2027. Projekt naváže na úpravy dokončené v okolí...

19. května 2026  16:11

Složení Sněmovny je definitivně potvrzené, ÚS odmítl stížnost libereckého lídra SPOLU

Poslanec Petr Beitl je lídrem SPOLU v Libereckém kraji (1. září 2025)

Složení Poslanecké sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně potvrzené. Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost loňského lídra koalice SPOLU v Libereckém kraji Petra Beitla.

19. května 2026  9:02

Ateliér jako na Barrandově nikde v Evropě neměli, vzpomíná animátor Pata a Mata

Premium
Animátora Jana Klose mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm ocenil za...

Rozpohyboval Broučky, medvědy od Kolína nebo kutily Pata a Mata. Animátora Jana Klose mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm ocenil za jeho celoživotní práci. On se ale – navzdory proslulosti...

18. května 2026

Restaurátoři dolovali lebku z betonu šestnáct hodin, výslech urychlil růženec

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý...

Přes šestnáct hodin zabralo restaurátorům dostal lebku z betonového sevření. Pomohly jim i snímky z rentgenu a CT. Restaurátoři se pokusí do lebky zakomponovat i drobné části, které se z ní při...

18. května 2026  16:51

Výstavbu bytů brzdí úřady a nedostatek peněz, některé regiony se už vylidňují

Dokončená stavba tří domů se sociálními byty na místě bývalé základní školy v...

Nedostatek peněz a zdlouhavé povolovací a administrativní procesy stojí v cestě bytové výstavbě nejčastěji. Vyplývá to z analýzy společnosti CEEC Research, které se v dubnu zúčastnilo přes osmdesát...

18. května 2026  12:48

Musíme se zlepšit, chceme uspět v Lize mistrů, burcuje sparťan Haraslín

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce.

Nepotřeboval příliš času, aby zase jednou ukázal, jak je pro fotbalovou Spartu důležitý. A jak moc jí v uplynulých týdnech chyběl. Po hodině hry Lukáš Haraslín naskočil do hry, založil akci před...

18. května 2026  11:10

Proč nehráli N’Guessan a Mahmič? Asi skončí, klub řeší nabídky, přiblížil Kováč

Liberecký trenér Radoslav Kováč během utkání se Spartou.

Šest a půl tisíce diváků se v neděli odpoledne přišlo podívat na poslední domácí vystoupení fotbalistů Liberce v této sezoně. Ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o titul Slovan prohrál U Nisy se...

18. května 2026  9:05

Priske dostal dort, pak prohlásil: Zůstanu, dokud mě ve Spartě budou chtít

Sparťanský trenér Brian Priske s dortem v ruce po výhře v Liberci.

Svůj zápisník musel dát kapitánu Lukáši Haraslínovi, aby si mohl převzít dort a další dary. Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske tři dny před nedělním zápasem v Liberci oslavil devětačtyřicáté...

17. května 2026  21:40

Plzeň - Jablonec 5:0, dominance domácích, Severočechům kvůli prohře unikají poháry

Fotbalisté Plzně se radují z vstřeleného gólu.

Jablonečtí fotbalisté se kvůli vysoké porážce 0:5 v Plzni a výhře Hradce proti Slavii (3:1) nedostali v Chance Lize na vytoužené čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. O ni budou muset...

17. května 2026  16:30,  aktualizováno  19:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Liberec - Sparta 0:2, na góly se čekalo, pak zápas zlomili Mercado s Haraslínem

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce.

Sparťanští fotbalisté ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o titul porazili Liberec na jeho stadionu 2:0. Zápas rozhodli až v poslední desetiminutovce, když se prosadili navrátilec po trestu Mercado a...

17. května 2026  16:10,  aktualizováno  19:11

Vystavování relikvií je tradice církve. Lebka se vrátí do baziliky, říká představený

Premium
Lebka se vrátí do baziliky, říká představený a dominikánský děkan Pavel Maria...

Jen díky skvělé práci restaurátorů se podařilo lebku vyjmout z betonu v dobrém stavu, říká převor dominikánského kláštera a děkan Pavel Maria Mayer. Kdy se relikvie vrátí zpět do Jablonného v...

17. května 2026  15:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.