Bude lebka Zdislavy vystavena? Mluví se o dohodě mezi policií a zlodějem

S informací přišla televize CNN Prima NEWS. Existenci dohody reportérovi potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje spojené s vyšetřováním.
Výslech muže, který lebku odnesl minulý týden, trval několik hodin, ale k nalezení lebky nevedl. Policisté se proto dle svých slov uchýlili k nestandardním psychologickým postupům.
„Po několika hodinách marného snažení přizvali k výslechu zástupce dominikánů a zkoušeli to na něj přes víru. Nakonec s ním sepsali dohodu, kde mu slíbili, že lebka už se vystavovat nebude. Teprve potom jim prozradil, že lebku zalil do betonu a kde ji najdou,“ popsal reportérovi zdroj obeznámený s postupem vyšetřování.
Redakce iDNES.cz se dominikánů už v minulosti na tuto dohodu ptala. „K tomu se nechci vyjadřovat,“ uvedl v nedělním rozhovoru převor dominikánského kláštera a děkan Pavel Maria Mayer.
Podle jiných informací měla zloděje rozmluvit přítomnost růžence, který k výslechu přinesli policisté.
Dohoda zabrala u soudu
Podle informací CNN Prima News byl ale text dohody přečten i před okresním soudem v České Lípě, který rozhodoval o návrhu na vzetí obviněného do vazby. Nakonec byl pachatel ponechán na svobodě pod dohledem probačních úředníků.
Renomovaný právník Jan Černý tvrdí, že zmíněná dohoda nemá žádnou právní závaznost. Podle něj zloděj kriminalisty i dominikány v podstatě vydíral a lebku měl jako rukojmí.
„Snaha policie získat zpět kradený předmět má podle mého názoru větší právní sílu, než řekněme procesní korektnost. O vymahatelnosti nemůže být řeč,“ uvedl Černý pro CNN Prima News. Dohoda učiněná pod tlakem podle něj není platná.