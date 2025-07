Turisty zaujal neznámý objekt o uplynulém víkendu. „Chodím sem pravidelně, ale něco takového jsem tu ještě neviděla,“ svěřila se paní Alena, která se zastavila u hráze cestou z Bedřichova na Novou louku.

Útvar měřil několik metrů na šířku a několik decimetrů na výšku. Z velké části byl ponořený ve vodě. Původ tajemného „ostrova“ má ale podle Aleše Prokopce, mluvčího Povodí Labe, jednoduché vysvětlení.

„Jedná se odloučený dnový sediment. V letních měsících je to běžný úkaz, téměř každoroční, ale vzhledem k převládajícímu směru větru nemusí být naplaven takto ke hrázi. Dojde-li ke změně podmínek, jako je teplota vody či nasycenost plyny a podobně, opět klesne ke dnu, popřípadě se samovolně rozpadne,“ vysvětluje Prokopec.

Vznik útvaru mohlo způsobit hned několik faktorů, a to plyny vznikající rozkladem organické hmoty u dna nádrže, které mohly hmotu vynést na hladinu, dále pak teplota vody či vítr s proudem vody v nádrži.

Organická hmota s kořeny a rašelinou

Co je vlastně ona hmota, ze které se „ostrov“ skládá? „Jde o rozličnou organickou hmotu, jistě tam budou i kořeny, drny, tráva, patrně i trochu rašeliny,“ pokračuje Prokopec a ubezpečuje, že útvar není pro přehradu nebezpečný. A to i proto, že ho Povodí neustále monitoruje.

„V minulosti, pokud došlo k naplavení do blízkosti nátoků spodních výpustí nebo k bezpečnostnímu přelivu, docházelo k jeho odstraňování nebo k jeho ukotvení a odstranění po klesnutí vody. Pokud to jsou menší ostrůvky, snažíme se je přesunout ve vodě na vhodnější místo, je-li to vzhledem k silné rozpadavosti vůbec možné,“ líčí Prokopec.

Přesto by si na „ostrov“ měli dát pozor především plavci, kteří studenou vodu horské přehrady využívají hlavně v horkých dnech.

„Rozhodně by na tyto ostrůvky nebylo vhodné vstupovat, ono to ovšem ani není možné; jde o nesourodou organickou hmotu nasycenou plyny a jako taková je velmi rozpadavá, drobivá. Zároveň lze předpokládat, že tato nahloučená organická hmota k bližšímu prozkoumávání plavce lákat nebude. Dodejme ještě, že obecně je koupání na Vodním díle Bedřichov kompletně na vlastní nebezpečí,“ podotýká Prokopec.

Povodí stav a mocnost „ostrova“ a směr jeho pohybu monitoruje, podle vývoje pak přijme příslušná opatření, pokud budou potřeba.