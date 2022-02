Mola, převlékárny, lavičky. Liberecký rybník Tajch dostane nový mobiliář

Radnice před časem připravila plán revitalizace rozložený do pěti let. „Letos se zaměříme na sluneční louku. Do začátku koupací sezony tam necháme instalovat dřevěné dubové lavice, které navrhl architekt Jakub Chuchlík. Nyní připravujeme výběrové řízení na firmu, která tento dřevěný mobiliář zhotoví,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník.

Cena zakázky se bude pohybovat kolem 1,4 milionu korun. Kromě laviček se tam lidé dočkají i košů na odpadky, stojanů na kola, převlékárny, mol a toalet. V dalším vylepšování oblíbeného rekreačního místa bude město pokračovat až po odbahnění Tajchu.

„V rybníku je asi jedenáct tisíc metrů krychlových bahna, v podstatě se nikdy neodbahňoval. Je to jedna z věcí, na kterou si lidé velmi často stěžují. Výhodou je, že bahno není nijak znečištěné, takže ho následně využijeme jako substrát pro parkové úpravy a podobně,“ uvedl náměstek primátora Jiří Šolc.

Odbahnění ale nebude v režii města, nýbrž Povodí Labe. To nejprve nechá řízeně protrhnout hráz rybníka, která už je stejně narušená, aby voda z Tajchu mohla odtéct. Pak přijde na řadu vytěžení bahna.

„S vypuštěním počítá Povodí Labe na podzim 2023. Dohromady by to mělo stát i s následnou opravou hráze kolem padesáti milionů korun,“ zmínil Zámečník.

Po dobu stavby bude zavřená silnice, která vede po koruně hráze. Omezení by mělo trvat jednu stavební sezonu. Po odbahnění nechá Povodí Labe upravit břehy, město tam pak udělá nové vstupy do vody. V dalších etapách se počítá s opravou pěších cest, instalací povalových chodníků přes zamokřené části louky, různými mostky či lesním amfiteátrem. Vyřešit se musí i otázka parkování.