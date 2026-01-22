Kdo smí do tábora? Spor zastavil provoz areálu v Jizerských horách

Areál táborové základny v Jindřichovicích pod Smrkem zůstává kvůli majetkovému sporu nevyužívaný. Vedení Nového Města pod Smrkem tvrdí, že by hlavní budova areálu měla patřit městu. To nepravomocně potvrdil i okresní soud v Liberci. Provozovatel s rozhodnutím ale nesouhlasí.

Dětský tábor v Jindřichovicích pod Smrkem, který desítky let využívaly především děti z Nového Města pod Smrkem, řeší soud.

Okresní soud v Liberci rozhodl, že hlavní budova areálu patří městu Nové Město pod Smrkem. Rozsudek ale zatím není pravomocný, protože se spolek Novoměstské občanské sdružení (NOS), které areál stále ještě provozuje, proti rozsudku odvolal.

Hlavní budova táborové základny v Jindřichovicích pod Smrkem podle výpovědi předsedy spolku NOS Bedřicha Svobody vznikla v roce 1977 svépomocí. Podle něj do roku 1996 formálně nikomu nepatřila.

Podle starších informací na webu Domu dětí a mládeže v Novém Městě pod Smrkem se na táborové základně v Jindřichovicích pod Smrkem konaly každoročně letní tábory pro děti a mládež, a základna byla pronajímána dětským organizacím.

Místostarosta: Stavbu podpořil úřad

Místostarosta Jaromír Pelanta konstatoval, že nelze vznik táborové základny zjednodušovat na tvrzení, že šlo pouze o svépomocný projekt bez vlastníka.

„Z dochovaných dokumentů vyplývá, že základna sice vznikala brigádnicky, ale za aktivní podpory tehdejšího obecního úřadu Nového Města pod Smrkem,“ popsal místostarosta s tím, že významnou roli při jejím vzniku sehráli pionýři, děti, škola i veřejnost.

„A právě proto je důležité připomínat, že šlo o společné dílo, nikoli o soukromou iniciativu několika jednotlivců,“ doplnil. Vedení města se domnívá, že šlo o účelové vyvedení majetku.

Spor se poprvé začal řešit v roce 2008. Starosta Nového Města pod Smrkem Petr Černica poukázal na to, že spor přetrvával několik volebních období. „Mrzí mě, že to tu nikdo dvacet let neřešil. Jsem nemile překvapený, co předminulý starosta Pavel Smutný a ředitelka Domu dětí a mládeže vytvářeli a jak je možné, že člověk, který byl ve vedení města, byl i na straně Novoměstského občanského sdružení,“ uvedl Černica.

Neoprávněný převod majetku

Tábory v Novém Městě pod Smrkem pořádal tamní Domov dětí a mládeže (DDM), později Středisko volného času Roroš. Podle ředitele střediska Roroš Miroslava Tesaře byl majetek v devadesátých letech převeden tehdejší ředitelkou Yvetou Svobodovou z města na DDM neoprávněně.

„Dům dětí a mládeže nic nevlastnil, měl svěřený majetek pouze v užívání. Tehdejší ředitelka neměla právo objekt hlavní táborové budovy převádět na soukromý subjekt,“ míní Tesař. Spolek NOS argumentuje tím, že objekt zachránil, zrekonstruoval a dlouhodobě využíval pro děti.

Rozsudek upozorňuje na možný střet zájmů. Lidé, kteří o převodu rozhodovali, byli zapojeni v obou organizacích. Na obou stranách převodu totiž působila Yveta Svobodová jako vedoucí příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže, později Střediska pro volný čas Roroš i pověřená členka NOSu. Tehdy předseda NOSu Pavel Smutný působil jako zastupitel a později starosta města.

Spolek: Morální právo je na naší straně

Zástupci spolku NOS rozhodnutí soudu odmítli. „Morální právo určitě je na naší straně. Nemáme v podstatě co vracet,“ soudí předseda spolku Svoboda.

Místopředseda spolku NOS Pavel Smutný, který byl od roku 1998 zastupitelem Nového Města pod Smrkem, starostou mezi roky 2006 až 2018 a do 6. listopadu 2025 předsedou spolku NOS, označuje spor za zbytečný.

„Doteď město nijak nedokázalo, že mu objekt vůbec patřil. Abychom ho zachránili, tak jsme získali dotaci od Ministerstva školství a podmínkou bylo objekt vlastnit,“ tvrdí Smutný s tím, že tehdejší vedení uvažovalo o prodeji a NOS ho zachránil.

Podle rozsudku Dům dětí a mládeže mohl budovu užívat, ale ne prodat ani převést. DDM neměl vlastní majetek, Nové Město pod Smrkem jako zřizovatel mu dal při vzniku pouze právo hospodařit se svěřeným majetkem za účelem provozování dětských táborů. DDM měl podle rozsudku převést hlavní budovu táborové základny bez schválení záměru prodeje i bez souhlasu města.

Nájem 200 korun denně

Rozsudek Smutný kritizuje a považuje objekt za majetek spolku. Podle něj NOS investoval značné prostředky do rekonstrukce a provozu tábora, účtoval pouze symbolický nájem a organizoval tábory bez přerušení až do roku 2024.

„Nájem činil 200 korun denně za oba objekty. Cena nájmu je třicet let pořád stejná. Zajišťovali jsme, aby vše odpovídalo předpisům hasičů, revizních techniků elektřiny, hygieny,“ popsal.

Převod se dlouhá léta neřešil. Podle rozsudku město o převodu budovy nevědělo a řadu let ji považovalo za svůj majetek. Platilo její provoz i opravy a dál ji využívalo pro dětské tábory. O převodní smlouvě z roku 1995 se prý mělo město dozvědět až v roce 2008. První pochybnosti se objevily už mezi roky 2005 a 2006.

O dalším osudu hlavní budovy táborové základny rozhodne odvolací soud, který se bude zabývat odvoláním spolku NOS. Do té doby zůstává rozsudek nepravomocný. Areál je v současné době téměř nevyužívaný a dětské tábory se přesunuly jinam.

Tábor leží v Jindřichovicích pod Smrkem

Tábor leží v Jindřichovicích pod Smrkem

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz









