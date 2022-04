Náraz do pluhu senior nepřežil, policie obvinila řidiče sypače i díky pokusu

Policie obvinila řidiče sypače, do kterého loni v prosinci narazil v Sosnové na Českolipsku řidič osobního auta. Náraz do radlice muž nepřežil. Řidič sypače tvrdil, že osobnímu vozu nesvítila světla. To však policisté i díky pokusu na místě nehody vyvrátili.