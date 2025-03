Až 240 sudů za hodinu. Pivovar Svijany si k rekordnímu roku nadělil novou linku

14:36

Nejvíce piva ve své přes čtyři sta let trvající historii vyrobil rodinný Pivovar Svijany. Celkem tu vloni uvařili a prodali téměř 728 tisíc hektolitrů piva. To stále častěji míří do menších, patnáctilitrových sudů. I proto si pivovar obstaral novou stáčecí linku, která si snadněji poradí i s menšími sudy a ušetří zaměstnancům práci.