Když sněží, aréna je zavřená. Hokejisté musejí hledat záchranu až v Německu

Michael Havlen
  8:42aktualizováno  8:52
Stačí, když napadne trocha sněhu, a starý zimní stadion v Liberci se vzhledem ke svému neutěšenému stavu musí zavřít. Situace komplikuje život nejen hokejistům, ale i krasobruslařům. Záchranu hledají i v Německu.
Liberecká Svijanská aréna se dvěma ledovými plochami je vzhledem ke svému...

Liberecká Svijanská aréna se dvěma ledovými plochami je vzhledem ke svému špatnému stavu obehnaná bezpečnostními zábranami. | foto: Michael Havlen, MF DNES

Liberecká Svijanská aréna se dvěma ledovými plochami je vzhledem ke svému...
Liberecká Svijanská aréna se dvěma ledovými plochami je vzhledem ke svému...
Liberecká Svijanská aréna se dvěma ledovými plochami je vzhledem ke svému...
Liberecká Svijanská aréna se dvěma ledovými plochami je vzhledem ke svému...
8 fotografií

Zchátralá Svijanská aréna vedle moderní hokejové haly v Liberci je obehnaná kovovými zábranami, dovnitř nesmí nikdo vstoupit. Oblíbené zimní sportoviště je kvůli počasí od pondělka uzavřené, v poslední době už podruhé.

Podle odborného posudku, který si letos nechalo vypracovat město Liberec, nelze stadion bezpečně provozovat, pokud na jeho střeše leží přes dva centimetry sněhu. „A halu může znovu otevřít jen statik,“ vysvětluje Lukáš Přinda, ředitel společnosti SFM Liberec, která Svijanskou arénu provozuje. „Utlumili jsme chlazení v hale a jsme schopni ji opět zprovoznit během 24 hodin. Kdy ji ale budeme moci znovu otevřít, to nejsem schopen předpovědět.“

Zchátralá sportovní aréna v Liberci potřebuje opravit, na led kape voda

Svijanská aréna je nejvyužívanějším ze 35 sportovišť v libereckém Sport Parku. Vyrostla už v polovině padesátých let minulého století a o deset let později se dočkala zastřešení. Během doby prošla jen několika opravami, Bílí Tygři v ní v roce 2002 oslavili postup do extraligy, a po postavení moderní multifunkční Home Credit Areny se rozšířila z jedné na dvě ledové plochy.

Starý liberecký stadion ročně využije přes 100 000 sportovců. Slouží pro tréninky i zápasy hokejové mládeže a amatérských hokejových týmů, využívají ho i krasobruslaři, školy a je tam veřejné bruslení.

Jeho uzavření je zejména pro mladé hokejisty velký problém. „Maximum sportovních aktivit jsme museli přesunout do Home Credit Areny, i tak je ale padesát procent programu hokejistů, krasobruslařů i pro veřejnost zrušeno,“ vysvětlil Přinda, který je současně viceprezidentem libereckého hokejového klubu.

Rodiče musí děti uvolňovat ze školy

V multifunkční aréně, kde hrají extraligu Bílí Tygři, však lze trénovat jen v době, kdy tam nejsou nasmlouvané externí akce. „Nastane i moment, kdy bude kompletní program v Liberci přerušen, a proto hledáme náhradní ledy v Turnově, v Jablonci, ale i v německém Jonsdorfu. Tam už máme zamluvené časy na začátku prosince,“ upřesnil Lukáš Přinda.

Velké komplikace způsobuje aktuální uzavření staré haly i krasobruslařům. „Bez ledu nemůžeme trénovat ani závodit. Řešíme to s okolními městy, které mají ledové plochy, ale ty pro nás nebývají volné v ideálních časech, takže musíme žádat rodiče, aby uvolnili děti ze školy,“ uvedl šéftrenér BK Variace Liberec Juraj Sviatko.

„Teď trénujeme v Turnově, ale také v Home Credit Areně, tam většinou pozdě večer. Problém je, že jsme v podzemí Svijanské arény měli šatnu, kterou jsme museli vyklidit, bylo tam veškeré zázemí i tělocvična. Teď jsme v unimo buňce na parkovišti, jsou to bojové podmínky,“ dodal Sviatko.

Naděje? Mobilní kryté kluziště

Provizorním řešením krizové situace je mobilní kryté kluziště, které by mělo vyrůst v prostoru tenisových kurtů vedle arény. Město aktuálně vybírá dodavatele. Nafukovací hala, která by měla splňovat parametry Českého hokeje pro mládežnické zápasy, však zřejmě nevyroste dřív než po Novém roce.

Vedení města do budoucna zvažuje tři varianty obnovy arény. Nejlevnější základní oprava střechy si vyžádá zhruba 50 milionů korun, komplexní přestavba přes tři čtvrtě miliardy. „Buď půjdeme opravou střešního pláště, nebo nějakou větší, rozsáhlou,“ řekl už dříve náměstek libereckého primátora Adam Lenert.

„Očekávám, že jako páté největší město v republice budeme mít co nejdřív podmínky k tomu, aby se tu mohl hrát hokej. Z dlouhodobého hlediska je situace v této podobě neudržitelná,“ dodal viceprezident Bílých Tygrů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prezidenta učili mistři jezdit zostra v Sosnové. Měl na to okreskového raubíře

Cestu na motoristickou akci si užil Petr Pavel za volantem,

Na okruhu v Sosnové se konalo tradiční Setkání mistrů, které je zároveň rozlučkou se závodní sezonou. Na akci dorazil i prezident Petr Pavel, obešel celé závodní depo, do některých vozů a zajímal se...

Jablonec - Plzeň 3:3, hosté vedli o dva góly, domácí otáčeli. Remízu zařídil Souaré

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží obejít Václava Jemelku z Plzně.

Šestigólovou přestřelku nabídl souboj 16. kola fotbalové ligy mezi Jabloncem a Plzní, který skončil remízou 3:3. Západočeši sice po trefách Doskiho a Valenty vedli o dvě branky, náskok ale promarnili...

Osudné předjíždění. Řidič osobního auta nepřežil střet s nákladním vozem

Řidič osobního auta nepřežil střet s nákladním vozem. (18. listopadu 2025)

K tragické dopravní nehodě vyjížděli v úterý odpoledne záchranáři na silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku. Střetlo se tam osobní auto s nákladním vozem, řidič prvního...

Plzeň kritizuje Jablonec za nepřipravené hřiště. Nepochopitelné, zlobil se Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský

Po domácí porážce 3:5 se Slavií zažil trenér fotbalistů Plzně Martin Hyský po reprezentační přestávce další divokou gólovou show. Jeho tým v Jablonci skvěle začal, bleskově vedl o dvě branky, po...

Baníčku, co s tebou? Na jaře v Ostravě snili o Lize mistrů, teď bojují o záchranu

Ostravský trenér Tomáš Galásek

Za pět let mohou mít domov, který jim bude závidět celá liga. Úchvatná oválná aréna, která už teď dostala název Nové Bazaly, se začne stavět v roce 2029 a pro fotbalovou Ostravu má být tím, čemu se...

Komplikace pro obchvat České Lípy, Děti Země uspěly u soudu s námitkami

Kvůli rozvodněné Ploučnici potrvá výstavba obchvatu kolem České Lípy déle, než...

Ekologičtí aktivisté z organizace Děti Země uspěli u Krajského soudu v Liberci s námitkami k připravované přeložce silnice I/9 mezi Novým Borem a Dolní Libchavou na Českolipsku. Soud zrušil...

26. listopadu 2025  11:36

Vozíčkáři budou mít nohy v teple, pomůžou jim vylepšené návleky pro fotbalisty

Sedmiletá Sofinka se letos může na zimu těšit.

Sedmiletá Sofinka se letos může těšit na zimu. Narodila se se spinální svalovou atrofií nejvyššího stupně, a proto se jí neprokrvují nohy. Tým Hotboots a Technická univerzita v Liberci pro ni...

25. listopadu 2025  15:17

Plavání pod širým nebem. U bazénu v Liberci vznikne venkovní koupaliště

Plavecký stadion v Liberci prochází velkou opravou. Po jejím skončení by měl...

U městského bazénu v Liberci si lidé užijí vody i pod širým nebem. Zastupitelé chtějí vybudovat nové venkovní koupaliště. Náklady odhadují do 100 milionů korun. Pro veřejnost by se mělo otevřít v...

25. listopadu 2025  12:09

Jablonec získá prostor v bytovém komplexu, vznikne tam dětská skupina

Společnost Byty Jablonec staví komplex Park Podlesí s přibližně 130 byty mezi...

Jablonecký magistrát vstoupí do Bytového družstva Podlesí Jablonec, čímž za symbolických 10 tisíc korun získá prostor v novém bytovém komplexu Park Podlesí v Rýnovicích. Chce tam založit dětskou...

24. listopadu 2025  16:17

Opatření zabrala, polský důl Turów poprvé nepřekročil noční hlukové limity

Obyvatelé českých obcí okolo polského dolu Turów protestují proti pokračující...

Hluk z polského hnědouhelného dolu Turów při posledních měřeních nepřekročil v Česku hygienické limity. Třetí letošní měření ve druhé polovině září navíc ukázala, že proti předchozímu kolu se výrazně...

24. listopadu 2025  11:01,  aktualizováno  13:23

Baníčku, co s tebou? Na jaře v Ostravě snili o Lize mistrů, teď bojují o záchranu

Ostravský trenér Tomáš Galásek

Za pět let mohou mít domov, který jim bude závidět celá liga. Úchvatná oválná aréna, která už teď dostala název Nové Bazaly, se začne stavět v roce 2029 a pro fotbalovou Ostravu má být tím, čemu se...

24. listopadu 2025  11:21

Plzeň kritizuje Jablonec za nepřipravené hřiště. Nepochopitelné, zlobil se Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský

Po domácí porážce 3:5 se Slavií zažil trenér fotbalistů Plzně Martin Hyský po reprezentační přestávce další divokou gólovou show. Jeho tým v Jablonci skvěle začal, bleskově vedl o dvě branky, po...

23. listopadu 2025  19:42

Jablonec - Plzeň 3:3, hosté vedli o dva góly, domácí otáčeli. Remízu zařídil Souaré

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží obejít Václava Jemelku z Plzně.

Šestigólovou přestřelku nabídl souboj 16. kola fotbalové ligy mezi Jabloncem a Plzní, který skončil remízou 3:3. Západočeši sice po trefách Doskiho a Valenty vedli o dvě branky, náskok ale promarnili...

23. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  18:01

Nadšení i námitky. Nový silniční tah zlepší dostupnost Frýdlantského výběžku

Pohled na plánovanou silnici z Mlýnice k Nové Vsi

Nová silnice zlepší dostupnost Frýdlantského výběžku. Zároveň má ulevit obcím, kudy denně projíždějí tisíce aut. Ředitelství silnic a dálnic připravuje novou přeložku trasy mezi Krásnou Studánkou a...

23. listopadu 2025  8:12

Výhra těší, ale Pardubicím přeju, aby se zachránily. Jsem jejich fanda, říká Kováč

Liberecký kouč Radoslav Kováč během utkání s Jabloncem.

Gólově plodné období fotbalistů Liberce nepřerušila ani reprezentační pauza. Jejich trenér Radoslav Kováč získal v sobotním utkání v Pardubicích další jasnou výhru: Slovan po gólech Soliua, Dulaye,...

22. listopadu 2025  20:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pardubice - Liberec 0:4, hosté potvrdili skvělou formu další jasnou výhrou

Liberecký útočník Lukáš Mašek se raduje z gólu.

Liberečtí fotbalisté potvrdili po dvou přesvědčivých výhrách vydařené období dalším triumfem, v 16. kole Chance Ligy zvítězili v Pardubicích jednoznačně 4:0. Trefy hostů obstarali Soliu, Dulay, Mašek...

22. listopadu 2025  14:43,  aktualizováno  17:39

Závodník Engel ladí novou čínskou motorku. Na Dakaru bude týmovou jedničkou

Milan Engel

Na Rallye Dakar se chystá už po dvanácté, přesto to pro něj bude zase nové dobrodružství. Motocyklový závodník Milan Engel poprvé pojede na čínském stroji a navíc jako týmová jednička. Přitom když...

22. listopadu 2025  13:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.