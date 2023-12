Jde o to, co člověk dýchá. Používám přírodní vůně a sójový vosk, říká svíčkařka

Je libo Pana Perníčka, Tělesnost nebo kouzelné Espresso patronum? Jen málokoho by napadlo, že je řeč o přírodních sójových svíčkách z Jizerských hor. Tyto celoroční, ale aktuálně i vánoční originální dárky vyrábí pod značkou Veko radosti ve volných chvílích Veronika Hradilová.

„Mě to opravdu hrozně baví, hlavně ta tvůrčí část. Snažím se, aby každá svíčka byla něčím speciální,“ zdůrazňuje na úvod našeho setkání stále usměvavá mladá maminka, zatímco na stůl vyrovnává ukázky svých voňavých radostí.

Před rodičovskou dovolenou jste studovala na ekonomické fakultě a následně pracovala na hejnickém městském úřadě. Kdy se vedle toho zrodil váš zájem o tuto nevšední tvůrčí činnost?

Celé to začalo asi před třemi lety na podzim, který je pro mě obecně obdobím klidu a sebeuzavření a k té atmosféře mi svíčky prostě patří. Navíc je to období, kdy přemýšlíte nad vánočními dárky, a protože jsem se je vždycky snažila spíš vyrábět, rozhodla jsem se, že zkusím tentokrát svíčky.

Proč jste pro ně zvolila zrovna sójový vosk?

Protože jsem tehdy začala také hodně přemýšlet nad tím, čím se obklopuji. Myslím, že jsme generace, která má spoustu informací a možností. A pokud to jen trochu jde, měli bychom si na základě toho vždycky zvolit tu lepší variantu. Sójový vosk je určitě lepší varianta než parafín.

V čem konkrétně jsou sójové svíčky jiné?

Jednoduše řečeno jsou netoxické. To znamená bez parabenů, bez pesticidů, nejsou v nich ropné přídavky a v mých nejsou ani další složky podporující vůni. Je tedy asi nutné zmínit, že moje svíčky vám neprovoní byt. Nejsou jako známé Yandee Candle nebo svíčky z Ikea, v nichž jsou agresivní a škodlivé vůně. Pro mě je důležité, že nejde jen o vůni, ale hlavně o to, co člověk dýchá, když si tu svíčku zapálí. Takže, když to jde, snažím se používat esenciální oleje a přírodní silice. Někdy sáhnu po vonných olejích s trochou syntetiky, ale zase je to za mě pořád v rámci té lepší varianty. Velký rozdíl je pak také v tom, že sójové svíčky hoří dvakrát pomaleji než parafínové a s ohledem na to všechno jsou samozřejmě i o něco dražší.

Vzpomínáte si na úplně první pokusy? Vycházely vám svíčky hned podle představ?

Vůbec ne (smích). Podle představ mi to vychází v podstatě až poslední rok, kdy to má tuhle finální podobu, kterou s čistým srdcem prodávám a vnímám i nějakou přidanou hodnotu. Teď už to jsou výsledky, s nimiž souzním a stojím si za nimi. Ze začátku jsem měla ještě myšlenku nějaké větší ekologie, ale pak jsem zjistila, že to není úplně dobrá cesta, protože je to všechno složitější, než to vypadá.

Je pro vás udržitelnost velké téma?

Určitě. Chtěla jsem nejdříve sbírat použité sklenice a tvořit do nich znovu, ale nemohla jsem na úkor toho potom už zaručit tu estetickou i bezpečnostní kvalitu, aby třeba sklo nebylo moc tenké a neprasklo, nebo aby to utáhl jeden knot. Trochu jsem od toho upustila, ale v rámci udržitelnosti mě hřeje alespoň ten pocit, že volím takové nádoby, které jsou z mého pohledu po vyhoření svíčky využitelné dál.

Možná, že už v dnešní době není potřeba všemu na sílu dávat nálepky „udržitelný“, „přírodní“ nebo „ekologický“…

Právě. I já jsem si na těchto nálepkách ze začátku zakládala, teď si ale říkám, že už v tom jsme možná trošku zacyklení a přitom to snad už není tolik potřeba. Myslet při tvorbě na tyto hodnoty by mělo být normou. Já v tom duchu rozhodně tvořím, ale už nemám potřebu to komunikovat tolik jako dříve.

Dá se odhadnout, kolik času vám výroba jedné svíčky zabere?

Těžko se to odhaduje na čas. Tím, že jsem na mateřské, tak tvořím hlavně během dceřiných odpoledních spánků a pak večer. Když mi pomáhá, tak to trvá dvakrát déle (smích). Většinou to dělám tak, že si vyhradím čas na jeden druh svíček a udělám jich třeba deset. Nedělám si ale velké zásoby, určité množství mám vždy jen pro komisní prodej v hejnickém infocentru a v libereckém obchůdku Hrst. Jinak funguji podle zájmu na Facebooku a Instagramu, kde mají zákazníci často požadavky na personalizované svíčky, o nichž s nimi komunikuji a společně vybereme vůni, barvu, etiketu i balení. Tenhle proces mám opravdu ráda.

Ještě se ohlédnu zpět. S kolika typy svíček jste začínala? Z vašich sociálních sítí mám totiž pocit, že dnes už máte v hlavě továrnu na nápady.

Ten začátek byl opravdu jiný. Tvořila jsem asi čtyři typy, ale do různých nádob. Teď už je tam nějaká větší systematičnost, která mi ale dává prostor na ty originální a tematické svíčky. Mám tendenci vždy ten nápad nebo myšlenku rozvinout do úplných detailů, což je i moje prokletí. Hlava pořád něco přidává a vrství, a měla bych potom třeba deset svíček s tematikou Harryho Pottera.

Zmiňujete Harryho Pottera, pro jehož milovníky máte kouzelnou svíčku Espresso patronum. Další svíčky se jmenují například Živočich, Měsíční svit nebo Sebeláska a jsou to opravdu nevídané kousky. Prozraďte, kam chodíte pro inspirací?

V rámci internetu je pro mě nejvíce inspirativní a zároveň nejméně toxická sociální síť Pinterest. Tu mám opravdu ráda, tvořím si tam různé nástěnky a dostávám pak spoustu nápadů. Potom je pro mě zásadní obklopovat se těmi správnými lidmi, kteří jsou ideálně taky v nějakém tvůrčím procesu a se kterými se můžu poradit.

V nabídce máte i speciální edici svíček věnovanou zvěrokruhům. Jak vás tohle napadlo?

Vzniklo to právě jako dárky pro kamarádky. Občas se společně o znameních zvěrokruhu, astrologii a věcech s tím spojenými bavíme a nacházíme si v tom různá témata.

Podle čeho volíte, jaké „ingredience“ bude svíčka pro konkrétní znamení mít?

Většinou je dávám dohromady podle charakteristik jednotlivých znamení, které získám různými rešeršemi. Koukám na to, jestli je to vodní, vzdušné, zemské nebo ohnivé znamení, a podle toho vybírám třeba barvu. Dále se koukám jaké minerály s tím souzní a vždycky si vyhraju, aby to celé hezky párovalo. Je to pro mě takové čarování. Například u Panny z toho vznikla krásná fialovo-zlatá kombinace s vůní levandule a mandarinky, ametystem, sušenými kvítky a mica práškem.

Nedostáváte se tím trochu na tenký led? Přeci jen má tato oblast i mnoho odpůrců.

To ani ne. Chápu, že ne všem se moje nápady musí líbit, ale já nikoho nepřemlouvám, že svíčka zvěrokruhu je něco, co nutně potřebuje. Pouze nabídnu a zpátky se ozvou jen ti, kteří s tím nápadem souzní.

Šlápla jste někdy s volbou vůně vyloženě vedle?

Je to často velmi individuální, každému zkrátka voní něco jiného a je otázka co je a co není vůně. Například jsem zjistila, že vůně pačule je trochu kontroverzní, protože to není úplně parfémová vůně, ale je spíš taková zvláštní zemitá. Dále jsem si třeba myslela, že lidé budou mít zájem hlavně o sladké vůně, ale nakonec chtějí spíš ty svěží, jako je eukalyptus, citrusy, zázvor nebo třeba citronová tráva.

Je mi jasné, že vzhledem k vaší tvůrčí osobnosti a nekonečné inspiraci, se nemusíte bát o budoucí rozvoj v tvorbě. Máte ale ambici se posunout také podnikatelsky?

Asi největší krok, který plánuji učinit, je nabídnout svíčky i v offline prostoru, tedy osobně třeba na trzích. Také se nabízí spojit se právě s blízkými kreativními dušemi, které kolem sebe mám, a vymyslet něco hezkého.

Nad e-shopem neuvažujete?

Trochu uvažuji, je to další potenciální krok, ale reálnou představu v hlavě nemám. Vím, že na Facebooku a Instagramu je to celé trošku složitě komunikované a není tam jasné co a za kolik, takže to budu chtít určitě nějak vylepšit, ale zase nechci přijít o tu možnost přímé komunikace.

Je známá věc, že v celém Frýdlantském výběžku takovým oblastem podnikání není příliš přáno. Vás by ale v případě spuštění e-shopu nemuselo limitovat, že působíte právě v Hejnicích, kde ta kupní síla zkrátka není…

To je pravda. Člověk e-shopem může proniknout trochu dále a hlavně se dostat více k té své cílové skupině. Většina lidí v Hejnicích vlastně ani neví, že ty svíčky dělám přímo já, a protože nejsem úplně extrovert, tak mi to vůbec nevadí. Klidně bych tu prodejní část někomu přenechala a já bych si nechala to vymýšlení a tvoření. Uvidíme, jak se svíčkám bude dařit dál.

Vánoce jsou za dveřmi, a tak se nakonec nemůžu nezeptat. Jaké svíčky jste letos vymyslela pro nejhezčí svátky roku?

Klasické svíčky s čistě vánočním motivem mám letos dvě. Jednou je Pan Perníček, který je atypický tím, že je zdobený strouhaným voskem se třpytem a spolu s vůní perníku je to kombinace skutečně k nakousnutí. Druhou svíčkou je Vánoční strom, kde jsem vsadila na esenciální oleje a voní tedy velmi jemně po jedli a mandarince. Do balíčků lidé potom často chtějí přidat ještě skořápkové svíčky s povídáním o této tradici, vločky ze včelího vosku nebo koupelovou sůl v dárkové zkumavce.

