Světelná vlna v korytě řeky měla lákat na festival sklářů, dílo smetla voda

Měl to být jeden z hlavních taháků sklářského festivalu Crystal Valley Week v Liberci. Skleněnou instalaci Light Wave neboli Světelnou vlnu, kterou studenti umístili do koryta řeky Nisy, ale smetla skutečná vlna způsobená přívalovým deštěm. Na svém místě tak nepřežila ani víkend a do koryta už se nevrátí.