Místy i smutné a ponuré. Pověsti a pohádky sudetských Němců přiblíží audiokniha

Že pohádky předávané dětem ústně třeba rodiči či prarodiči nabírají jiného kouzla než ty na papíře, potvrzuje audiokniha Pověsti a pohádky Němců z Jizerských hor. Ta navazuje na stejnojmenný, loni vydaný titul sepsaný ve dvou jazykových mutacích — česky a německy. Oba počiny má na bedrech nakladatelství jabloneckého Domu česko-německého porozumění.

Příběhy plné nadpřirozených bytostí bývalých obyvatel severní části Sudet převážně z devatenáctého století sesbírala a upravila Petra Laurin. Už při vydání klasické knihy věděla, že by světlo světa měla spatřit též její zvuková verze.

„Když jsme vydali knihu, třikrát jsme ji veřejně představovali. Pokaždé jsme chtěli, aby prezentace byla trochu jiná. Vždy jsme proto oslovili někoho z okruhu našich známých s prosbou o přečtení ukázky. Bavilo nás sledovat, jak text pojali a jak reagují posluchači. Asi proto jsme si řekli, že pohádky zkusíme neservírovat i těm, kteří nečtou nebo by si na pohádky nenašli čas,“ osvětluje Petra Laurin.

„Neviditelnými herci“ se nakonec stali herci, členové umělecké partyzánské skupiny Nezdar! z Jablonce nad Nisou, konkrétně Anna Strnadová, Bára Purmová a Filip Novák. O předmluvu, úvod a obsah se postaral básník Martin Trdla.

„Česká a německá verze jsou úplně jiné. Německou načetly opravdové laskavé babičky. Jednou z nich byla ilustrátorka Monika Hanika, ta se jen tak nezalekne nějaké nové výzvy,“ doplňuje spisovatelka.

Hudbou audioknihu obohatil Matěj Marek. Větší část nahrávání probíhala ve studiu Hitmakers v Chutnovce v Mírové pod Kozákovem pod dohledem zvukového mistra Tomáše Marka. Myslí si Petra Laurin, že je namluvená forma pohádek a pověstí jiná než ta na stránkách?

„Audiokniha je rozhodně jiná a neuměla bych říct, co je vlastně lepší. Asi to nejde úplně porovnat. Každé má své. Jsem rozhodně ráda, že jsme mohli dát našim pohádkám a pověstem ještě jeden rozměr. Překvapilo mě, jak barevná může být audiokniha. Hlasy propůjčily slovům ty správné odstíny,“ zamýšlí se autorka.

Mlžný duch, Ledový král a Rašelžínka

Pro nakladatelství Domu česko-německého porozumění je vypuštění audioknihy premiérou. Klasických knih má na svém kontě již řadu. „Dlouho jsem před vydáním audioknihy zvažovala, jestli to není krok stranou. Byla to ale určitě zajímavá zkušenost. Jsem za ni vděčná,“ dodává Laurin.

Jak MF DNES letos v polovině února informovala, Pohádky a pověsti Němců z Jizerských hor čtenáře zavádí například do Hejnic, Nového Města pod Smrkem, Dětřichova, Josefova Dolu, Bedřichova nebo do Janova nad Nisou. Vyskytují se v nich tajemné bytosti jako třeba Mlžný duch, Rašelžínka, Ledový král nebo Kamenný mužíček.

„U nás doma se pohádky často vyprávěly z pusy do pusy, ne vždycky byly zapsané. Tak jsem si řekla, že by se to hezky psalo. Začala jsem se proto po starých příbězích pídit společně s Christou Petráskovou. Pak se mi do ruky dostal manuskript skláře Ernsta Hüttmanna z Hraničné. Nebyl navíc jako jiné prameny napsaný švabachem, tak se poměrně snadno četl. Některé své pohádky vydal samonákladem, většina jeho díla ale zůstala nepublikována,“ popsala v únoru spisovatelka.

Křestu přihlížela ilustrátorka knihy

Kromě těchto pramenů vycházela třeba ze starých vlastivěd. „Hodně mi pomohla také ilustrátorka knížky Monika Hanika, která se dlouhodobě starala o kulturní dědictví rodáků z Hejnic a Bílého Kostela a našla také nějaké příběhy,“ doplnila. Podle autorky jsou pověsti a pohádky spíše smutné a ponuré.

„Ukazují, že dřív to nebylo jednoduché, že život byl těžší. To, co dnes bereme automaticky, tehdy byla vzácnost. Nyní všichni žijeme víceméně v blahobytu. Kniha je tak trochu i připomenutím těžších časů, kdy si lidé vážili kousku chleba a hlavně i toho, že se ve zdraví sešli u stolu,“ řekla před časem Petra Laurin s poznámkou, že v příbězích ale vždy dobro zvítězí nad zlem.

Křest audioknihy proběhl včera v Domě česko-německého porozumění v jabloneckých Rýnovicích, přihlížela mu i ilustrátorka Monika Hanika. Jednu z pohádek přítomným přečetli členové umělecké partyzánské skupiny Nezdar! a o hudební doprovod se postaralo liberecké trio kalama.