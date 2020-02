Škola, kde děti neznají známky, otevře už na jaře. I díky penězům z kraje

„Zájem o sebeřízené vzdělávání roste, počet žáků stoupá. Teď k nám chodí třicet dětí, ale potřebujeme dvakrát tak větší prostory, abychom mohli dalších dvacet až třicet dětí přibrat. Jezdí k nám děti nejen z Liberce, ale i České Lípy, z Frýdlantska, Českého Dubu, měli jsme i děti z Prahy. Protože jsme nemohli najít vhodné prostory, tak jsme se rozhodli postavit školu na zelené louce,“ říká Pavel Branda, zakladatel Liberecké Sudbury školy a zároveň místostarosta Rádla.

Hrubá stavba školy už je hotová, s otevřením se počítá ještě letos na jaře. Práce stály 6,5 milionu korun. Na část si zakladatelé školy vzali úvěr, pomohli i sponzoři a také sbírka na portálu Hithit. Teď přispěl půlmilionem i kraj.

„Peníze od nás půjdou na jazykovou učebnu a výtvarné a hudební místnosti. Vnímáme to jako rozšíření vzdělávací nabídky na území kraje. Rodičů, kteří dávají přednost jiným způsobům výuky, přibývá a my chceme, aby tady byla nabídka co nejpestřejší,“ zdůvodnil náměstek hejtmana pro školství Petr Tulpa.

„Oceňujeme také to, že Sudbury škola dokázala za pět let fungovat bez státních příspěvků. Je to ukázka toho, že když se dá dohromady skupina lidí, kteří mají skutečný zájem o alternativní výuku, tak to může fungovat i bez přispění státu. Svět se mění a mělo by se mu přizpůsobit i školství a neustrnout na metodách z 19. století. A rodiče by měli mít možnost vybrat si mezi různými typy vzdělávání,“ dodal hejtman Martin Půta. Před časem takto kraj podpořil i vznik montessori školy v Jilemnici, a to i přes nesouhlas jeho vlastních úředníků z odboru školství.

„Doufám, že se podaří brzy prosadit i vznik střední školy Jednoty bratrské. Její základní škola funguje v Liberci už řadu let velmi úspěšně,“ dodal hejtman.

Protože Sudbury školu nezapsalo ministerstvo školství do základní sítě škol, musí žáci každý půl rok na přezkoušení do základní školy, kam podle legislativy spadají.

„S přezkoušením nemají naše děti problémy. Často se setkáváme s nedůvěrou, že se děti u nás nic nenaučí, když nemáme osnovy a je na nich samých, co si vyberou, že se naučí. Ale děti jsou od přírody zvědavé, chtějí se učit, my se snažíme v nich tuto touhu nepotlačovat,“ zmínil Branda.