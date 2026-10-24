Studenti zjednodušili výrobu v Mimoni. Firma s nimi počítá i do budoucna

„Dříve si zaměstnanci chodili pro dokumenty s technologickým postupem k nám do kanceláře. Dnes si je otevřou několika kliknutími přímo na pracovišti. Přes čárový kód mohou rovnou zaznamenat i dokončenou operaci. A logistika, expedice nebo obchod tak vidí aktuální stav online,“ upřesnila ředitelka mimoňské pobočky společnosti Beneš a Lát Romana Zvolánková s tím, že návrhy studentů opravdu využili.
Tato zkušenost přesvědčila firmu, aby se znovu zapojila do dalšího ročníku TechStarteru. Tentokrát spolupracuje se dvěma týmy, a to z již zmíněné školy ve Vysokém nad Jizerou a ze Střední odborné školy v Turnově.
Studenti navrhnou modernizaci pracoviště
Úkolem studentů bude navrhnout modernizaci pracoviště pro takzvanou apretaci, tedy odstraňování zbytků přetoků a ostrých hran z hliníkových odlitků pomocí pilníků a brusek.
Do třetího ročníku TechStarteru se zapojilo celkem šest firem.„TechStarter dává technickému vzdělávání něco, co se ve školní lavici simuluje jen obtížně – skutečný problém z reálného provozu. Studenti musí spolupracovat s lidmi z firmy, navrhnout řešení a na závěr obhájit svůj postup,“ vysvětlila krajská radní Jitka Skalická.
Studentské týmy od října docházejí do zapojených podniků a pod vedením mentorů pracují na zadáních.
Odborným komisím představí středoškoláci výsledky na začátku roku 2027 a v březnu je odprezentují veřejnost